Україна здобула ліцензію на Олімпіаду-2024 у стрибках у воду

Джерело - Чемпіон.
Збірна України здобула ліцензію на Олімпіаду-2024 у стрибках з 3-метрового трампліна.
Данило Коновалов та Олег Колодій здобули ліцензію для України за підсумками фіналу на чемпіонаті світу.
Українці показали 6-й результат та увійшли до топ-4 серед збірних, які ще не мали олімпійської ліцензії.
Для України це друга ліцензія на Олімпіаду-2024 у синхронних стрибках у воду.
Раніше Світоліна підтвердила участь в Олімпійських іграх.
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