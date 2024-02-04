Україна здобула ліцензію на Олімпіаду-2024 у стрибках у воду

Данило Коновалов та Олег Колодій здобули ліцензію для України

Джерело - Чемпіон.

Збірна України здобула ліцензію на Олімпіаду-2024 у стрибках з 3-метрового трампліна.

Данило Коновалов та Олег Колодій здобули ліцензію для України за підсумками фіналу на чемпіонаті світу.

Українці показали 6-й результат та увійшли до топ-4 серед збірних, які ще не мали олімпійської ліцензії.

Для України це друга ліцензія на Олімпіаду-2024 у синхронних стрибках у воду.

Раніше Світоліна підтвердила участь в Олімпійських іграх.

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