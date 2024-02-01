Латвія заборонила своїм збірним грати з командами росії та білорусі

Заборона діятиме й у тому випадку, якщо спортсмени з рф та рб братимуть участь у змаганнях

Латвія заборонила своїм командам з ігрових видів спорту грати проти національних команд росії і білорусі.

Про це повідомляє lsm.lv.

У четвер, 1 лютого, Сейм Латвії ухвалив відповідні поправки до Закону про спорт.

Заборона діятиме й у тому випадку, якщо спортсмени з рф та рб братимуть участь у змаганнях у нейтральному статусі.

Ці поправки передбачають заборону на організацію в Латвії змагань збірних з ігрових видів спорту, в яких команди Росії чи Білорусі виступають під своїм прапором або у нейтральному статусі. Заборона поширюється на дорослі, юнацькі та юніорські змагання.

Основна мета ухвалених поправок – ще раз наголосити на солідарності Латвії з Україною та фундаментально заблокувати будь-які спроби Росії узаконити свої воєнні злочини через спортивну індустрію.

Однак ці поправки не регулюють участь латвійських спортсменів в Олімпійських іграх, оскільки рішення приймає Латвійський олімпійський комітет.

Раніше CAS дискваліфікував російську фігуристку Валієву на 4 роки.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!