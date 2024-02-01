Головне
"Мене вже не мало бути на цій землі". Експрезидент Федерації баскетболу Києва представляє десантно-штурмові війська ЗСУ
Вчора 17:28 770
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 16:16 19500
Челсі з Мудриком програв Ліверпулю, Брентфорд з Ярмолюком поступився Тоттенгему: результати матчів АПЛ
Сьогодні 00:25 1042 1
Варфоломеєва здобула бронзову нагороду на Гран-прі в Досі
Вчора 23:17 350
Магучіх з рекордом сезону виграла турнір у Німеччині
Вчора 22:42 1030
Ястремська перемогла росіянку Андрєєву на старті турніру в Лінці
Вчора 18:04 1057 3
Наймолодші футболісти УПЛ: у них все так чудово починалося
Вчора 14:40 1873
Відео дня: Зінченко оформив рідкісний асист руками в матчі АПЛ
Вчора 09:42 2873
Ломаченко та Камбосос оголосили про бій за вакантний пояс IBF
Вчора 09:09 720
Ястремська зіграє з нейтральною тенісисткою в 1-му колі турніру в Лінці
Вчора 08:33 1021
Прямі трансляції

Латвія заборонила своїм збірним грати з командами росії та білорусі

Заборона діятиме й у тому випадку, якщо спортсмени з рф та рб братимуть участь у змаганнях
Сьогодні 16:51 272 0
Латвія заборонила своїм збірним грати з командами росії та білорусі

Джерело - lsm.lv.

Латвія заборонила своїм командам з ігрових видів спорту грати проти національних команд росії і білорусі.

Про це повідомляє lsm.lv.

У четвер, 1 лютого, Сейм Латвії ухвалив відповідні поправки до Закону про спорт.

Заборона діятиме й у тому випадку, якщо спортсмени з рф та рб братимуть участь у змаганнях у нейтральному статусі.

Ці поправки передбачають заборону на організацію в Латвії змагань збірних з ігрових видів спорту, в яких команди Росії чи Білорусі виступають під своїм прапором або у нейтральному статусі. Заборона поширюється на дорослі, юнацькі та юніорські змагання.

Основна мета ухвалених поправок – ще раз наголосити на солідарності Латвії з Україною та фундаментально заблокувати будь-які спроби Росії узаконити свої воєнні злочини через спортивну індустрію.

Однак ці поправки не регулюють участь латвійських спортсменів в Олімпійських іграх, оскільки рішення приймає Латвійський олімпійський комітет.

Раніше CAS дискваліфікував російську фігуристку Валієву на 4 роки.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці 19500
Шевченко: Звичайно, якщо у сина буде рівень національної команди, то він гратиме за Україну Шевченко: Звичайно, якщо у сина буде рівень національної команди, то він гратиме за Україну 1890
Магучіх з рекордом сезону виграла турнір у Німеччині Магучіх з рекордом сезону виграла турнір у Німеччині 1030
Епічний промах Мудрика: українець не влучив по воротах Ліверпуля, змарнувавши супермомент у центральному матчі АПЛ Епічний промах Мудрика: українець не влучив по воротах Ліверпуля, змарнувавши супермомент у центральному матчі АПЛ 2902
Анчелотті невдоволений новиною про відновлення Куртуа Анчелотті невдоволений новиною про відновлення Куртуа 889
Челсі з Мудриком програв Ліверпулю, Брентфорд з Ярмолюком поступився Тоттенгему: результати матчів АПЛ Челсі з Мудриком програв Ліверпулю, Брентфорд з Ярмолюком поступився Тоттенгему: результати матчів АПЛ 1042 1
Рекомендуємо
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 316109
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 36486
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 12244
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 152379
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 90482
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 24651