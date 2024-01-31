Магучіх з рекордом сезону виграла турнір у Німеччині

Джерело - Чемпіон.
Ярослава Магучіх здобула перемогу зі стрибків у висоту у німецькому Котбусі.
Українка з другої спроби взяла планку 204 см, встановивши новий рекорд сезону у світі.
Другою стала Імке Оннен з Німеччини, трійку замкнула литовська спортсменка Айріне Пальшите.
204 см – це повторення третього найкращого результату Магучіх у кар’єрі, її особистий рекорд на турнірах у приміщенні – 206 см.
Нагадаємо, Магучіх - найкраща атлетка України 2023 року.
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