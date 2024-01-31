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Магучіх з рекордом сезону виграла турнір у Німеччині

Українка з другої спроби взяла планку 204 см
Вчора 22:42 300 0
Магучіх з рекордом сезону виграла турнір у Німеччині
#Ярослава Магучіх

Джерело - Чемпіон.

Ярослава Магучіх здобула перемогу зі стрибків у висоту у німецькому Котбусі.

Українка з другої спроби взяла планку 204 см, встановивши новий рекорд сезону у світі.

Другою стала Імке Оннен з Німеччини, трійку замкнула литовська спортсменка Айріне Пальшите.

204 см – це повторення третього найкращого результату Магучіх у кар’єрі, її особистий рекорд на турнірах у приміщенні – 206 см.

Нагадаємо, Магучіх - найкраща атлетка України 2023 року.

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