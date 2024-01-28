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Саладуха: Якщо уряд Франції заборонить в'їзд росіянам – не побачимо їх на Олімпіаді

Сьогодні 11:24 268 0
Саладуха: Якщо уряд Франції заборонить в'їзд росіянам – не побачимо їх на Олімпіаді
#Ольга Саладуха

Джерело - 24 Канал.

Уряд Франції може вплинути на допуск російських спортсменів до Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

Про це заявила виконувачка обов'язків президентки Федерації легкої атлетики Ольга Саладуха.

"Ми маємо робити все можливе. Через РНБО уже введено санкційний список, і в нас там багато спортсменів із росії. Він поповнюватиметься. І якщо уряд Франції заборонить в'їзд росіянам на територію Франції, то ми не побачимо там росіян незалежно від позиції МОК та окремих федерацій. Я розумію, що Томас Бах думає по-іншому, він розповідає, що ми всі маємо жити в мирі, й таке інше.

  Саладуха: Бойкот Олімпіади - крайній засіб

Але Олімпіада – це про мир, а не про вбивства та про пропаганду російського порядку денного. Тому бойкот має бути активним. Нині тривають Юнацькі Олімпійські ігри, там немає російських і білоруських спортсменів. На Європейських іграх, які приймала Польща, також їх не було.

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Тоді місцевий уряд не допустив росіян, вони просто не змогли приїхати навіть під нейтральним прапором і взяти участь у цих змаганнях. Тому ми сподіваємося на таке рішення французького уряду. Маємо подавати наш голос і не мовчати", – сказала Саладуха.

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