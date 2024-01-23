Україна здобула другу медаль на Зимових Юнацьких Олімпійських іграх-2024

Джерело - Чемпіон.

Український скелетоніст Ярослав Лавренюк здобув срібло на Зимових Юнацьких Олімпійських іграх-2024, що проходять у корейському Канвоні.

Україна вперше в історії здобула більше однієї медалі на зимовій юнацькій Олімпіаді – на трьох попередніх українці вигравали по одній нагороді.

Зимова Юнацька Олімпіада-2024

Скелетон (хлопці)

23 січня

Емілс Індріксон (Латвія) 1:44.66 Ярослав Лавренюк (Україна) +1.01 Єонсу Шин (Республіка Корея) +1.39 Давіс Валдовскіс (Латвія) +1.50 Еміль Шефер (Німеччина) +2.41 Теодор Булігеску (Румунія) +2.50

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20. Владислав Клименко (Україна) +9.91

Раніше біатлоністка Поліна Пуцко стала бронзовою медалісткою у спринтерській гонці дівчат на Зимових Юнацьких Олімпійських іграх-2024.