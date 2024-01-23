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Лавренюк здобув срібло на Зимових Юнацьких Олімпійських іграх

Україна здобула другу медаль на Зимових Юнацьких Олімпійських іграх-2024
Сьогодні 12:44 162 0
Лавренюк здобув срібло на Зимових Юнацьких Олімпійських іграх

Джерело - Чемпіон.

Український скелетоніст Ярослав Лавренюк здобув срібло на Зимових Юнацьких Олімпійських іграх-2024, що проходять у корейському Канвоні.

Україна вперше в історії здобула більше однієї медалі на зимовій юнацькій Олімпіаді – на трьох попередніх українці вигравали по одній нагороді.

Зимова Юнацька Олімпіада-2024
Скелетон (хлопці)
23 січня
  1. Емілс Індріксон (Латвія) 1:44.66
  2. Ярослав Лавренюк (Україна) +1.01
  3. Єонсу Шин (Республіка Корея) +1.39
  4. Давіс Валдовскіс (Латвія) +1.50
  5. Еміль Шефер (Німеччина) +2.41
  6. Теодор Булігеску (Румунія) +2.50

...

20. Владислав Клименко (Україна) +9.91

Раніше біатлоністка Поліна Пуцко стала бронзовою медалісткою у спринтерській гонці дівчат на Зимових Юнацьких Олімпійських іграх-2024.

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