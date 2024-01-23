Джерело - Чемпіон.
Український скелетоніст Ярослав Лавренюк здобув срібло на Зимових Юнацьких Олімпійських іграх-2024, що проходять у корейському Канвоні.
Україна вперше в історії здобула більше однієї медалі на зимовій юнацькій Олімпіаді – на трьох попередніх українці вигравали по одній нагороді.
Зимова Юнацька Олімпіада-2024
Скелетон (хлопці)
23 січня
- Емілс Індріксон (Латвія) 1:44.66
- Ярослав Лавренюк (Україна) +1.01
- Єонсу Шин (Республіка Корея) +1.39
- Давіс Валдовскіс (Латвія) +1.50
- Еміль Шефер (Німеччина) +2.41
- Теодор Булігеску (Румунія) +2.50
...
20. Владислав Клименко (Україна) +9.91
Раніше біатлоністка Поліна Пуцко стала бронзовою медалісткою у спринтерській гонці дівчат на Зимових Юнацьких Олімпійських іграх-2024.