Пуцко здобула першу медаль України на Зимовій Юнацькій Олімпіаді-2024

Джерело - Чемпіон.
Біатлоністка Поліна Пуцко стала бронзовою медалісткою у спринтерській гонці дівчат на Зимових Юнацьких Олімпійських іграх-2024, що проходять у корейському Канвоні.
Українка показала чудову швидкість на дистанції та допустила лише одну хибу на стрільбі при важких погодних умовах.
Зимова Юнацька Олімпіада-2024
Біатлон, Спринт (дівчата)
23 січня
- Карлотта Гаутеро (Італія, 1+0) 19:40.2
- Ела Север (Словенія, 2+1) +35.1
- Поліна Пуцко (Україна, 0+1) +1:13.9
- Хеда Міколасова (Чехія, 2+3) +1:25.5
- Ілона Плечацова (Чехія, 2+2) +1:27.3
- Юлі Квелване (Норвегія, 1+3) +1:27.4
...
12. Валерія Шейгас (Україна, 0+2) +1:51.8
23. Ірина Шевченко (Україна, 1+2) +2:29.6
...
- Аліна Хміль (Україна) — не стартувала
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