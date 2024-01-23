Пуцко здобула першу медаль України на Зимовій Юнацькій Олімпіаді-2024

Україна здобула першу медаль на Зимових Юнацьких Олімпійських іграх-2024, що проходять у корейському Канвоні

Джерело - Чемпіон.

Біатлоністка Поліна Пуцко стала бронзовою медалісткою у спринтерській гонці дівчат на Зимових Юнацьких Олімпійських іграх-2024, що проходять у корейському Канвоні.

Українка показала чудову швидкість на дистанції та допустила лише одну хибу на стрільбі при важких погодних умовах.

Зимова Юнацька Олімпіада-2024

Біатлон, Спринт (дівчата)

23 січня

Карлотта Гаутеро (Італія, 1+0) 19:40.2 Ела Север (Словенія, 2+1) +35.1 Поліна Пуцко (Україна, 0+1) +1:13.9 Хеда Міколасова (Чехія, 2+3) +1:25.5 Ілона Плечацова (Чехія, 2+2) +1:27.3 Юлі Квелване (Норвегія, 1+3) +1:27.4

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12. Валерія Шейгас (Україна, 0+2) +1:51.8

23. Ірина Шевченко (Україна, 1+2) +2:29.6

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- Аліна Хміль (Україна) — не стартувала

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