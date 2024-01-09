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CAS зареєстрував унікальну апеляцію щодо допуску росіян і білорусів до міжнародних змагань

Судовий процес стартував!
Сьогодні 18:58 57 0
CAS зареєстрував унікальну апеляцію щодо допуску росіян і білорусів до міжнародних змагань

Джерело - Yurchenko Yuriy and partners.

Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS зареєстрував апеляцію українського юриста Юрія Юрченка на рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо допуску росіян і білорусів до міжнародних змагань, у тому числі й Олімпійських ігор-2024 в Парижі.

Про це повідомив сам апелянт у своєму телеграм-каналі, показавши скріншот документа-відповіді від CAS.

"Наразі готуємося відбиватися від аргументів МОК, які захищатимуть допуск так званих "нейтральних", якщо МОК не скасує це своє рішення самостійно і не прийме рішення про недопуск країн-агресорів до міжнародних змагань і Олімпіади та про заборону їм брати участь у цих міжнародних змаганнях, в т.ч. відвідувати їх від власників їхніх паспортів до їхніх президентів", - йдеться в повідомленні відомого спортивного юриста.

Зазначимо, що даний позов є унікальним - від приватної особи. Очевидно, що подібних прецедентів у історії України, а можливо, й світу, не було.

Детальніше про апеляцію - ТУТ.

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