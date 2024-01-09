Українських спортсменів зобов'яжуть стати на облік у ТЦК: звернення Мінмолодьспорту до федерацій

Міністерство молоді та спорту України просить федерації взяти під контроль дотримання спортсменами правил військового обліку.

Про це йдеться у зверненні тимчасового виконувача обов'язків очільника відомства Матвія Бідного:

"Спортсмени, тренери та інші представники сфери фізичної культури і спорту, як громадяни України, повинні діяти в умовах та в межах чинного законодавства. Відтак, звертаємо увагу та просимо взяти під особистий контроль дотримання членами всеукраїнських федерацій з видів спорту положень постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1487 "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів", інших законодавчих та нормативно-правових актів, що пов’язані з виконанням громадянського обов’язку, наявність у осіб, які перетинають державний кордон, військово-облікових документів з відміткою про взяття на військовий облік або виключення з військового обліку з метою безперешкодного перетину державного кордону".