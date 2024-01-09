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Українських спортсменів зобов'яжуть стати на облік у ТЦК: звернення Мінмолодьспорту до федерацій

Сьогодні 18:12 233 1
Українських спортсменів зобов'яжуть стати на облік у ТЦК: звернення Мінмолодьспорту до федерацій

Джерело - Чемпіон.

Міністерство молоді та спорту України просить федерації взяти під контроль дотримання спортсменами правил військового обліку.

Про це йдеться у зверненні тимчасового виконувача обов'язків очільника відомства Матвія Бідного:

"Спортсмени, тренери та інші представники сфери фізичної культури і спорту, як громадяни України, повинні діяти в умовах та в межах чинного законодавства. Відтак, звертаємо увагу та просимо взяти під особистий контроль дотримання членами всеукраїнських федерацій з видів спорту положень постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1487 "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів", інших законодавчих та нормативно-правових актів, що пов’язані з виконанням громадянського обов’язку, наявність у осіб, які перетинають державний кордон, військово-облікових документів з відміткою про взяття на військовий облік або виключення з військового обліку з метою безперешкодного перетину державного кордону".

Скріншот документа

Дану заяву ексклюзивно для Чемпіона прокоментував спортивний юрист Юрій Юрченко:

"Без документа з ТЦК спортсмени не мають права виїхати за кордон на міжнародні змагання. Тому віднині на міжнародні змагання - винятково через ТЦК. У зв’язку з цим, є сенс спортсменів збірних або визнати такими, що підлягають бронюванню, або склад збірних формуватиметься в залежності від рішень ТЦК".

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