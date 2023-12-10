Головне
Харлан здобула срібло на етапі Гран-прі в Орлеані
Вчора 22:07 574
Шахтар виходитиме на ринок Саудівської Аравії
Сьогодні 12:49 141
Лейкерс виграли внутрішньосезонний турнір НБА
Сьогодні 09:24 205
Коламбус Крю з Чеберком здолав Лос-Анджелес та виграв МЛС
Сьогодні 08:44 247
Хейні переміг Прогрейса рішенням суддів і здобув титул WBC у першій напівсередній вазі
Сьогодні 08:36 401
Реал з Луніним зіграв внічию із Бетісом, Реал Сосьєдад розгромив Вільярреал: результати 16 туру Ла-Ліги
Вчора 23:58 873
Збірна України назвала склади на естафети у Гохфільцені
Вчора 22:40 534
Айнтрахт розгромив Баварію, Лейпциг переграв Боруссію Дортмунд: результати 14 туру Бундесліги
Вчора 21:37 799
Борнмут із Забарним розгромив Манчестер Юнайтед, Арсенал із Зінченком поступився Астон Віллі: результати 16 туру АПЛ
Вчора 21:28 1479
Марусич покинув Верес
Вчора 20:44 339
Прямі трансляції

Бідний: Зараз оголошувати про бойкот не слід

В.о. міністра спорту розповів про можливий бойкот ОІ
Сьогодні 10:44 179 0
Бідний: Зараз оголошувати про бойкот не слід

Джерело - Tribuna.com.

Українські спортсмени наразі не будуть бойкотувати Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

Про це заявив виконувач обов’язків міністра молоді та спорту Матвій Бідний.

"Я думаю, що це спортсменів треба питати. У будь-якому випадку, зараз оголошувати про бойкот не слід. Нам треба робити все, щоб їх там було принаймні якнайменше. І тримати цю інтригу, цю напругу, тиск до самого кінця. Подивимось, яким чином буде здійснюватись цей відбір.

  Левченко: Ганьба МОК. Час бойкотувати Олімпіаду

Ми бачимо, що МОК додатково взяв на себе повноваження переглядати рішення міжнародних федерацій, якщо я правильно зрозумів суть того, що було написано в тих умовах. Я думаю, що ми маємо використовувати кожну можливість для того, щоб оскаржувати, щоб висвітлювати. Це моя думка, але зрозуміло, що рішення буду приймати не тільки я, - сказав Бідний.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 20952
Відео дня: Лунін виконав 2 блискучі сейви в матчі Ла Ліги проти Бетіса Відео дня: Лунін виконав 2 блискучі сейви в матчі Ла Ліги проти Бетіса 1597
Реал з Луніним зіграв внічию із Бетісом, Реал Сосьєдад розгромив Вільярреал: результати 16 туру Ла-Ліги Реал з Луніним зіграв внічию із Бетісом, Реал Сосьєдад розгромив Вільярреал: результати 16 туру Ла-Ліги 873
Борнмут із Забарним розгромив Манчестер Юнайтед, Арсенал із Зінченком поступився Астон Віллі: результати 16 туру АПЛ Борнмут із Забарним розгромив Манчестер Юнайтед, Арсенал із Зінченком поступився Астон Віллі: результати 16 туру АПЛ 1479
Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар, результати матчів, турнірні таблиці 7832
Підручний відіграв 33 позиції, Бо виграв гонку переслідування в Гохфільцені Підручний відіграв 33 позиції, Бо виграв гонку переслідування в Гохфільцені 1812
Рекомендуємо
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 83811
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 20015
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 123614
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 61854
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 90436
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 3086 2