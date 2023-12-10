Бідний: Зараз оголошувати про бойкот не слід

В.о. міністра спорту розповів про можливий бойкот ОІ

Українські спортсмени наразі не будуть бойкотувати Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

Про це заявив виконувач обов’язків міністра молоді та спорту Матвій Бідний.

"Я думаю, що це спортсменів треба питати. У будь-якому випадку, зараз оголошувати про бойкот не слід. Нам треба робити все, щоб їх там було принаймні якнайменше. І тримати цю інтригу, цю напругу, тиск до самого кінця. Подивимось, яким чином буде здійснюватись цей відбір.

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Ми бачимо, що МОК додатково взяв на себе повноваження переглядати рішення міжнародних федерацій, якщо я правильно зрозумів суть того, що було написано в тих умовах. Я думаю, що ми маємо використовувати кожну можливість для того, щоб оскаржувати, щоб висвітлювати. Це моя думка, але зрозуміло, що рішення буду приймати не тільки я, - сказав Бідний.

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