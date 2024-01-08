Головне
Помер Богдан Шершун
Сьогодні 14:48 1940
Ольга Ракицька: Ярослав допомагає ЗСУ
Сьогодні 16:13 3020
Бостон повністю гарантував контракт Михайлюка
Сьогодні 15:40 274
Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на турнірі в Окленді
Сьогодні 15:20 758
Рейтинг ATP: Сачко зберіг свою позицію
Сьогодні 12:58 85396
Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на дві сходинки
Сьогодні 12:28 352901 6
Стало відомо, скільки зароблять Джошуа і Нганну за свій бій
Сьогодні 12:09 645
Костюк впевнено переграла Калініну на старті турніру в Австралії
Сьогодні 08:08 678
Арсенал без Зінченка поступився Ліверпулю: результати матчів Кубка Англії
Вчора 20:24 1608
Шевченко відмовився очолити європейську збірну
Вчора 18:24 2942
Прямі трансляції

Лавренюк здобув бронзу юніорського чемпіонату світу

Українець показав третій результат
Сьогодні 16:38 212 0
Лавренюк здобув бронзу юніорського чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.

Український скелетоніст Ярослав Лавренюк став бронзовим призером юніорського чемпіонату світу U20. 

Ярослав показав третій результат за сумою двох спусків - 1.46.

Українець поступився лише двом представникам Латвії - Давісу Валдовскісу (1.45.01) та Ренарсу Юмікісу (1.46,06). 

Медаль, яку виборов 16-річний спортсмен в норвезькому Ліллегаммері, стала історичною для України. Адже раніше нашим представникам не вдавалося пробитися до трійки призерів на змаганнях зі скелетону такого рівня.

Раніше Мандзій став другим на Кубку націй у Вінтерберзі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Коноплянка може перейти до українського клубу Коноплянка може перейти до українського клубу 1774
Шевченко відмовився очолити європейську збірну Шевченко відмовився очолити європейську збірну 2942
Рейтинг ATP: Сачко зберіг свою позицію Рейтинг ATP: Сачко зберіг свою позицію 85396
Ольга Ракицька: Ярослав допомагає ЗСУ Ольга Ракицька: Ярослав допомагає ЗСУ 3020
Помер Богдан Шершун Помер Богдан Шершун 1940
Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на дві сходинки Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на дві сходинки 352901 6
Рекомендуємо
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 150346
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 110899 4
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 34067
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 99299
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 125294
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 92220