Лавренюк здобув бронзу юніорського чемпіонату світу

Українець показав третій результат

Джерело - Чемпіон.

Український скелетоніст Ярослав Лавренюк став бронзовим призером юніорського чемпіонату світу U20.

Ярослав показав третій результат за сумою двох спусків - 1.46.

Українець поступився лише двом представникам Латвії - Давісу Валдовскісу (1.45.01) та Ренарсу Юмікісу (1.46,06).

Медаль, яку виборов 16-річний спортсмен в норвезькому Ліллегаммері, стала історичною для України. Адже раніше нашим представникам не вдавалося пробитися до трійки призерів на змаганнях зі скелетону такого рівня.

Раніше Мандзій став другим на Кубку націй у Вінтерберзі.