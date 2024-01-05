Мандзій став другим на Кубку націй у Вінтерберзі

35-річний Мандзій проводить свій 16-й сезон на міжнародному топрівні

Джерело - Чемпіон.

Український саночник Андрій Мандзій посів друге місце на Кубку націй у німецькому Вінтерберзі.

Мандзій не дуже добре розігнався, показавши лише восьмий час старту, але на трасі зміг компенсувати та фінішувати з другим часом. Латишу Каспарсу Рінксу, який у підсумку виграв гонку, українець поступився 0.001 секунди. Замкнув першу трійку ще один латиш Гінтс Берзіньш.

Другий український саночник Антон Дукач замкнув першу п'ятірку, а Данило Марциновський показав 18-й результат.

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