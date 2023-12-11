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Перуджа Плотницького виграла клубний чемпіонат світу

Перуджа вдруге воспіль виграла клубний чемпіонат світу з волейболу.
Сьогодні 08:52 195 0
Перуджа Плотницького виграла клубний чемпіонат світу
#Перуджа, #Олег Плотницький

Джерело - Чемпіон.

Італійська Перуджа українця Олега Плотницького виграла клубний чемпіонат світу з волейболу.

Турнір відбувся в Індії. Команда українця у фіналі обіграла бразильський Мінас — 3:0  (25:13, 25:21, 25:19).

"Перуджа" стала учасником турніру як запасна, коли від участі у змаганнях відмовились польські клуби Закса та Ястшембський Венгель. На шляху до фіналу італійський клуб не програв жодної партії.

Перуджа здобула титул ЧС вдруге поспіль.

У фіналі Плотницький набрав 13 очок. Українця визнали MVP чемпіонату. Для Олега це сьомий трофей у складі Перуджі та загалом 12-та нагорода на клубному рівні.

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