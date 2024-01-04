Росію і білорусь не допустили до зимової юнацької Олімпіади-2024

Джерело - Tribuna.com.
Міжнародний олімпійський комітет не допустив росіян і білорусів до юнацької зимової Олімпіади-2024.
Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.
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"Жоден окремий нейтральний спортсмен не кваліфікований для участі в зимових юнацьких Олімпійських іграх 2024 року", - відповів представник пресслужби.
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