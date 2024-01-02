Гутцайт: У деяких моментах я відчуваю себе вовком

Президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт змінився на своїй посаді.

Про це він розповів порталу tribuna.com.

"Кажуть, що стало інше обличчя, що я став більш спокійним. Наприклад, коли був випадок з Ольгою Харлан і мене добу хейтила вся країна. Ми тоді одразу зробили брифінг, і багато друзів питали, що з моїм обличчям? До речі, я залишив на телефоні скрін, де ви показали мене і вовка. У деяких моментах я відчуваю себе вовком, інакше мене б з’їли. Це був реально складний день, коли тебе всі хейтять.

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Але всередині я пропрацьовував все це. Я знав, що і як потрібно зробити, що потрібно було потім робити. А коли всі кричать... Звісно, я жива людина, мені було неприємно. Але я, як вовк, зчепив зуби і через день-два показав, що, чому, як, для чого. І відразу написали, що всі пам'ятали прізвище Гутцайта. А потім написали: "молодці чиновники"", - сказав Гутцайт.

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