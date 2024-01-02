Головне
Дерев’янченко отримав травму під час тренувального табору
Вчора 14:55 634
Збірна Канади програла Чехії: результати чвертьфінальних матчів чемпіонату світу U-20
Сьогодні 19:44 224
"95-й квартал – це купа дебілів на сцені": Худжамов розлютився на гумористів через жарт про Скадовськ
Сьогодні 18:23 1390
Цуренко зіграє проти Паррі в другому колі турніру в Окленді
Сьогодні 16:54 231
Костюк зіграє проти росіянки Касаткіної в другому колі турніру в Брісбені
Сьогодні 16:39 306
Історія дня: Надаль феєрично повернувся у великий теніс, обігравши переможця US Open-2020
Сьогодні 14:13 563
Гай: Чи вистрелив би у путіна? Я віруюча людина, а вбивати - це гріх
Сьогодні 13:33 523
A Ukrainian lawyer appealed to the CAS and challenged russia's admittance to the Olympics
Сьогодні 12:51 325
Світоліна з перемоги стартувала на турнірі WTA в Окленді
Сьогодні 08:33 1125
Маркевич: Не треба записувати, що Карпати вже в УПЛ
Вчора 15:55 725
Прямі трансляції

Гутцайт: У деяких моментах я відчуваю себе вовком

Сьогодні 19:11 246 0
Гутцайт: У деяких моментах я відчуваю себе вовком

Президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт змінився на своїй посаді.

Про це він розповів порталу tribuna.com.

"Кажуть, що стало інше обличчя, що я став більш спокійним. Наприклад, коли був випадок з Ольгою Харлан і мене добу хейтила вся країна. Ми тоді одразу зробили брифінг, і багато друзів питали, що з моїм обличчям?  До речі, я залишив на телефоні скрін, де ви показали мене і вовка. У деяких моментах я відчуваю себе вовком, інакше мене б з’їли. Це був реально складний день, коли тебе всі хейтять.

  Гутцайт: Будемо стежити за дотриманням "умов нейтральності" росіян

Але всередині я пропрацьовував все це. Я знав, що і як потрібно зробити, що потрібно було потім робити. А коли всі кричать...  Звісно, я жива людина, мені було неприємно. Але я, як вовк, зчепив зуби і через день-два показав, що, чому, як, для чого. І відразу написали, що всі пам'ятали прізвище Гутцайта. А потім написали: "молодці чиновники"", - сказав Гутцайт.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Легенда №1. Олександру Шовковському - 49! Легенда №1. Олександру Шовковському - 49! 7472 1
Шовковському - 49! Найкращі пенальті, які "взяв" СаШо Шовковському - 49! Найкращі пенальті, які "взяв" СаШо 17009
Визначилась суперниця Світоліної у другому колі турніру WTA в Окленді Визначилась суперниця Світоліної у другому колі турніру WTA в Окленді 1296
Світоліна - Возняцкі: онлайн-трансляція LIVE матчу 1-го кола ASB Classic WTA 250 Світоліна - Возняцкі: онлайн-трансляція LIVE матчу 1-го кола ASB Classic WTA 250 1301
Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці 15424
"95-й квартал – це купа дебілів на сцені": Худжамов розлютився на гумористів через жарт про Скадовськ "95-й квартал – це купа дебілів на сцені": Худжамов розлютився на гумористів через жарт про Скадовськ 1390
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 13916
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 15037 2
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 37919 3
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 124636
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 30755
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 46440