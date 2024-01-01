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Абраменко не планує повертатися до міжнародних змагань у сезоні-2023/24

У планах олімпійського чемпіона - повністю відновитися після травми
Вчора 23:24 217 0
Абраменко не планує повертатися до міжнародних змагань у сезоні-2023/24
#Олександр Абраменко

Джерело - Суспільне Спорт.

Олімпійський чемпіон з лижної акробатики Олександр Абраменко не повернеться до міжнародних змагань цього сезону через пропущену літню підготовку.

Про це заявив сам спортсмен.

“Відновлення триває. Зараз збірна виступає на змаганнях. Я літню підготовку пропустив, тому що відновлювався, а на зиму їхати вже немає сенсу в нашому виді спорту. Ми тренуємося влітку, а взимку вже виступаємо. Що ми зробили влітку, те й показуємо взимку. А якщо я нічого не зробив влітку, то й немає чого показувати.

У планах - повністю відновитися після травми. Бо наразі відновлення проходить гірше, ніж у 2016 році, є свої нюанси. Але це просто займає більше часу, нічого більше”, - сказав Абраменко.

Абраменко відбувається відновлення після травми хрестоподібних зв’язок. 

Абраменко - єдиний український спортсмен, якому вдалося виграти медалі на двох різних зимових Олімпіадах. У 2018 році Олександр став чемпіоном Ігор у Пхенчхані, у 2022-му він став срібним призером у Пекіні. У лютому 2023 року спортсмен переніс операцію через розрив хрестоподібних зв’язок.

Раніше повідомлялося, що український лижний акробат Олександр Окіпнюк більше не змагатиметься у сезоні 2023/24 Кубка світу.

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