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Лижний акробат Окіпнюк передчасно завершив сезон

Українець має проблеми зі здоров'ям
Сьогодні 10:09 259 0
Лижний акробат Окіпнюк передчасно завершив сезон
#Олександр Окіпнюк

Джерело - Суспільне Спорт.

Український лижний акробат Олександр Окіпнюк більше не змагатиметься у сезоні 2023/24 Кубка світу.

Про це повідомив головний тренер команди Енвер Аблаєв в ексклюзивному коментарі для Суспільне Спорт.

25-річний Окіпнюк - один з лідерів чоловічої збірної України з лижної акробатики. Уперше на рівні Кубка світу він виступив ще у лютому 2013 року у Буковелі, однак регулярно почав потрапляти до складу національної команди з 2020-го.

Сезон 2023/24 Окіпнюк розпочав з виступів на двох етапах Кубка світу. Проте ані в Руці, ані в Чанчуні український спортсмен не проходив до фінального раунду - посів 29-те та 24-те місця відповідно.

Наприкінці грудня збірна України з лижної акробатики відправилася на підготовку до північноамериканських етапів Кубка світу. Окіпнюк не увійшов до складу команди - як повідомив Енвер Аблаєв, причина відсутності українського фристайліста полягає у проблемах зі спиною, тоді як відновитися до кінця сезону Кубка світу він не встигне.

Це друга серйозна втрата збірної України у сезоні Кубка світу з лижної акробатики. Продовжує відновлення після травми й 2-разовий олімпійський призер Олександр Абраменко, який ще під час сезону 2022/23 зазнав розриву хрестоподібної зв'язки коліна та ушкодження кісток. Через це спортсмен навіть розглядав варіант із завершенням кар'єри.

Наступний етап Кубка світу з лижної акробатики відбудеться в американському Дір-Веллі 2 лютого 2024 року. Загалом у сезоні 2023/24 ще заплановано проведення чотирьох етапів Кубка світу.

Нагадаємо, що Олександр Окіпнюк посів четверте місце на етапі Кубка світу з лижної акробатики у Руці (Фінляндія).

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