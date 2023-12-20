Бех-Романчук - 2-га в рейтингу найкращих спортсменів України

Джерело - АСЖУ.

Асоціація спортивних журналістів України традиційно щороку визначає десятку найкращих атлетів року: перший номер цього рейтингу оголошується Найкращим Атлетом року.

Другу позицію в рейтингу, за голосуванням спортивних журналістів, посіла легкоатлетка Марина Бех-Романчук.

Детальніше про досягнення легкоатлетки у 2023 році читайте ТУТ.

Нагадаємо, на третє місце експерти поставили фехтувальницю Ольгу Харлан.

З цього року в голосуванні беруть участь усі дійсні члени АСЖУ. Переможця буде оголошено 21 грудня.