Головне
Гол Мудрика допоміг Челсі здолати Ньюкасл: результати матчів 1/4 фіналу Кубка Ліги
Сьогодні 00:10 1716
Скрипник - новий головний тренер Металіста 1925
Сьогодні 16:10 197
Скрипник та Ворскла розірвали контракт
Сьогодні 15:37 294
Дніпро-1, ймовірно, отримав трансферний бан
Сьогодні 11:49 366
Мудрик феєрично вийшов на заміну в матчі Кубка Ліги: рятівним голом перевів гру в серію пенальті та реалізував свій удар
Сьогодні 08:11 4456
Кісер отримав суперника і сподівається підкорити UFC
Вчора 22:25 303
Манчестер Сіті впевнено вийшов до фіналу клубного чемпіонату світу
Вчора 22:01 852
Говорова: Ми маємо доносити до оргкомітету Олімпіади-2024 інформацію про вбитих українських спортсменів
Вчора 20:25 334
Арум повідомив потенційну дату бою Ломаченко - Камбосос
Вчора 16:26 674
Історія дня: як українець грав в екзотичному Бангладеші
Вчора 14:53 10186
Прямі трансляції

Бех-Романчук - 2-га в рейтингу найкращих спортсменів України

Сьогодні 17:00 246 0
Бех-Романчук - 2-га в рейтингу найкращих спортсменів України

Джерело - АСЖУ.

Асоціація спортивних журналістів України традиційно щороку визначає десятку найкращих атлетів року: перший номер цього рейтингу оголошується Найкращим Атлетом року. 

Другу позицію в рейтингу, за голосуванням спортивних журналістів, посіла легкоатлетка Марина Бех-Романчук.

Детальніше про досягнення легкоатлетки у 2023 році читайте ТУТ.

Нагадаємо, на третє місце експерти поставили фехтувальницю Ольгу Харлан.

З цього року в голосуванні беруть участь усі дійсні члени АСЖУ. Переможця буде оголошено 21 грудня.

Коментарі ()
Популярне зараз
Гол Мудрика допоміг Челсі здолати Ньюкасл: результати матчів 1/4 фіналу Кубка Ліги Гол Мудрика допоміг Челсі здолати Ньюкасл: результати матчів 1/4 фіналу Кубка Ліги 1716
Відео дня: Мудрик заступився за партнера по Челсі, схопивши за горло зірку Ньюкасла Відео дня: Мудрик заступився за партнера по Челсі, схопивши за горло зірку Ньюкасла 1441
Супряга отримав другий шанс у Динамо Супряга отримав другий шанс у Динамо 976
Мудрик феєрично вийшов на заміну в матчі Кубка Ліги: рятівним голом перевів гру в серію пенальті та реалізував свій удар Мудрик феєрично вийшов на заміну в матчі Кубка Ліги: рятівним голом перевів гру в серію пенальті та реалізував свій удар 4456
Валенсія переграла Райо Вальєкано: результати матчів 18 туру Ла-Ліги Валенсія переграла Райо Вальєкано: результати матчів 18 туру Ла-Ліги 1117
Мені подзвонив Вейн: UKE - історія перемог вільних українців одержить продовження Мені подзвонив Вейн: UKE - історія перемог вільних українців одержить продовження 2049
Рекомендуємо
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 43739 1
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 17804 6
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 11284
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 117088 1
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 308862
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 4429