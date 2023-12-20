Харлан - 3-тя в рейтингу найкращих спортсменів України

Джерело - АСЖУ.

Асоціація спортивних журналістів України традиційно щороку визначає десятку найкращих атлетів року: перший номер цього рейтингу оголошується Найкращим Атлетом року.

3-тю позицію в рейтингу, за голосуванням спортивних журналістів, посіла легендарна фехтувальниця - олімпійська чемпіонка, медалістка трьох Олімпіад, шестиразова чемпіонка світу Ольга Харлан.

Детальніше про досягнення Харлан у 2023 році читайте ТУТ.

Нагадаємо, на четверте місце експерти поставили боксера Олександра Усика.

З цього року в голосуванні беруть участь усі дійсні члени АСЖУ. Переможця буде оголошено 21 грудня.