Усик - 4-й у рейтингу найкращих спортсменів України

Джерело - АСЖУ.
Асоціація спортивних журналістів України традиційно щороку визначає десятку найкращих атлетів року: перший номер цього рейтингу оголошується Найкращим Атлетом року.
4-ту позицію у рейтингу, за голосуванням спортивних журналістів, посів чемпіон чотирьох версій професійного боксу Олександр Усик.
Детальніше про досягнення Усика у 2023 році читайте ТУТ.
Нагадаємо, на п'яте місце експерти поставили каноїстку Людмилу Лузан.
З цього року в голосуванні беруть участь усі дійсні члени АСЖУ. Переможця буде оголошено 21 грудня.