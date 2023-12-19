Головне
Шахтар зіграє з Марселем у раунді плей-оф Ліги Європи
Вчора 14:19 1380
Говорова: Ми маємо доносити до оргкомітету Олімпіади-2024 інформацію про вбитих українських спортсменів
Сьогодні 20:25 112
Арум повідомив потенційну дату бою Ломаченко - Камбосос
Сьогодні 16:26 404
Історія дня: як українець грав в екзотичному Бангладеші
Сьогодні 14:53 9865
Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..."
Сьогодні 12:01 17700 4
Андрій Шевченко: Відзначили Новий рік в салоні літака
Сьогодні 10:23 9012
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року
Сьогодні 09:00 232862 1
Ла-Ліга визнала Довбика найкращим гравцем матчу Жирона - Алавес
Сьогодні 08:13 631
Як працює Celtic FC Foundation: що варто запозичити українським клубам
Сьогодні 08:00 884
Жирона з дублем Довбика розгромила Алавес у 17 турі Ла-Ліги
Вчора 23:55 845
Прямі трансляції

Усик - 4-й у рейтингу найкращих спортсменів України

Сьогодні 21:15 185 0
Усик - 4-й у рейтингу найкращих спортсменів України

Джерело - АСЖУ.

Асоціація спортивних журналістів України традиційно щороку визначає десятку найкращих атлетів року: перший номер цього рейтингу оголошується Найкращим Атлетом року. 

4-ту позицію у рейтингу, за голосуванням спортивних журналістів, посів чемпіон чотирьох версій професійного боксу Олександр Усик.

Детальніше про досягнення Усика у 2023 році читайте ТУТ.

Нагадаємо, на п'яте місце експерти поставили каноїстку Людмилу Лузан.

З цього року в голосуванні беруть участь усі дійсні члени АСЖУ. Переможця буде оголошено 21 грудня.

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 31524
Відео дня: Довбик забив свій 9-й гол у Ла Лізі та відсвяткував його у стилі Халка Відео дня: Довбик забив свій 9-й гол у Ла Лізі та відсвяткував його у стилі Халка 1767
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 232862 1
Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..." Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..." 17700 4
Андрій Шевченко: Відзначили Новий рік в салоні літака Андрій Шевченко: Відзначили Новий рік в салоні літака 9012
Історія дня: як українець грав в екзотичному Бангладеші Історія дня: як українець грав в екзотичному Бангладеші 9865
Рекомендуємо
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 3866
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 146389
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 37585 3
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 37426
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 3246 2
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 30057