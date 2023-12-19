Усик - 4-й у рейтингу найкращих спортсменів України

Джерело - АСЖУ.

Асоціація спортивних журналістів України традиційно щороку визначає десятку найкращих атлетів року: перший номер цього рейтингу оголошується Найкращим Атлетом року.

4-ту позицію у рейтингу, за голосуванням спортивних журналістів, посів чемпіон чотирьох версій професійного боксу Олександр Усик.

Детальніше про досягнення Усика у 2023 році читайте ТУТ.

Нагадаємо, на п'яте місце експерти поставили каноїстку Людмилу Лузан.

З цього року в голосуванні беруть участь усі дійсні члени АСЖУ. Переможця буде оголошено 21 грудня.