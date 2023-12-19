Говорова: Європейці хочуть аби війна у нас завершилась якомога швидше

Українці мають з європейцями спільні цінності, які з кожним днем віддаляють нас від радянського минуло та наближають до європейського майбутнього

Про це заявила радник Офісу Президента України з питань спорту Олена Говорова.

"Чи відчула за ці дні перебування у Європі, що підтримка України досі на серйозному рівні? Чи не вгасає в них, якщо можна так сказати, інтерес до війни в нас? Скажу, що щоб, як ви сказали, інтерес до війни в Україні не згас, ми й здійснюємо ці візити. Як я сказала раніше: аби тебе почули, потрібно говорити. А іноді навіть і кричати... Ні, я не відчула, що рівень підтримки якось знизився. Кожна зустріч, чи то в Ліллі, чи то в Парижі, чи то в Люксембурзі була сповнена турботи та співпереживання до нас з боку європейських колег. І, зізнаюсь, це було дуже приємно відчувати. Вони справді хочуть нам допомогти, хочуть аби війна в нас завершилась якомога швидше і ми стали частиною європейської родини. І підтвердження цьому є схвалення лідерами країн Європейського союзу рекомендації Єврокомісії щодо відкриття переговорів про вступ України до ЄС. Мені здається, цей факт є відповіддю на ваше запитання. Це дуже великий крок з боку Європи до прийняття нас і, що, можливо, навіть головніше - сприйняття нас як рівних собі, як таких самих європейців, як і вони. На мою думку, ми вже готові до того аби бути в Євросоюзі. Готові ментально, емоційно, за нашим баченням майбутнього країни. Українці мають з європейцями спільні цінності, які з кожним днем віддаляють нас від радянського минуло та наближають до європейського майбутнього", - сказала Говорова.

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