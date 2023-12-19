Говорова: Ми маємо доносити до оргкомітету Олімпіади-2024 інформацію про вбитих українських спортсменів

Необхідно консолідувати зусилля на всіх рівнях та продовжувати боротись за повагу до позиції України, до спорту та до олімпійських цінностей.

Про це заявила радник Офісу Президента України з питань спорту Олена Говорова.

"Наш метод залишається тим самим: дипломатія, документування фактів підтримки російськими та білоруськими спортсменами війни в України, доведення до МОК та оргкомітету Ігор-2024 інформації про вбитих українських спортсменів та зруйновану спортивну інфраструктуру та винесення всього цього в публічну площину. Ми маємо робити візити в інші країни, зустрічатися з представниками міжнародних спортивних організацій, владою, активістами і розповідати про всі військові злочини, які росія чинить проти нашої країни загалом, і нашого спорту зокрема. Чим більше в Європі та світі будуть це чути, тим більше в нас шансів взагалі бути почутими. І в тому числі цим я також займалась під час візиту до Франції та Люксембургу. Ми разом з головою Комісії атлетів НОК України Георгієм Зантараєю навели французькій стороні багато прикладів порушення міжнародними федераціями рекомендацій МОК щодо допуску російських та білоруських спортсменів у нейтральному статусі. На кожній зустрічі ми твердо наголошували, що для нас статус "нейтральний" у представників країни, яка кожного дня вбиває українців, та країни, яка їм в цьому допомагає, це неприпустимо. Тож необхідно консолідувати зусилля на всіх рівнях та продовжувати боротись за повагу до позиції України, до спорту та до олімпійських цінностей", - сказала Говорова.

Раніше збірна росії з художньої гімнастики відмовилась виступати на Олімпіаді-2024.