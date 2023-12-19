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Говорова: Ми маємо доносити до оргкомітету Олімпіади-2024 інформацію про вбитих українських спортсменів

Сьогодні 20:25 113 0
Говорова: Ми маємо доносити до оргкомітету Олімпіади-2024 інформацію про вбитих українських спортсменів
#Олена Говорова

Джерело - xsport.ua.

Необхідно консолідувати зусилля на всіх рівнях та продовжувати боротись за повагу до позиції України, до спорту та до олімпійських цінностей.

Про це заявила радник Офісу Президента України з питань спорту Олена Говорова.

"Наш метод залишається тим самим: дипломатія, документування фактів підтримки російськими та білоруськими спортсменами війни в України, доведення до МОК та оргкомітету Ігор-2024 інформації про вбитих українських спортсменів та зруйновану спортивну інфраструктуру та винесення всього цього в публічну площину. Ми маємо робити візити в інші країни, зустрічатися з представниками міжнародних спортивних організацій, владою, активістами і розповідати про всі військові злочини, які росія чинить проти нашої країни загалом, і нашого спорту зокрема. Чим більше в Європі та світі будуть це чути, тим більше в нас шансів взагалі бути почутими.

І в тому числі цим я також займалась під час візиту до Франції та Люксембургу. Ми разом з головою Комісії атлетів НОК України Георгієм Зантараєю навели французькій стороні багато прикладів порушення міжнародними федераціями рекомендацій МОК щодо допуску російських та білоруських спортсменів у нейтральному статусі. На кожній зустрічі ми твердо наголошували, що для нас статус "нейтральний" у представників країни, яка кожного дня вбиває українців, та країни, яка їм в цьому допомагає, це неприпустимо.

Тож необхідно консолідувати зусилля на всіх рівнях та продовжувати боротись за повагу до позиції України, до спорту та до олімпійських цінностей", - сказала Говорова.

Раніше збірна росії з художньої гімнастики відмовилась виступати на Олімпіаді-2024.

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