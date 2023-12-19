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Лузан - 5-та в рейтингу найкращих спортсменів України

Сьогодні 19:57 212 0
Лузан - 5-та в рейтингу найкращих спортсменів України

Джерело - АСЖУ.

Асоціація спортивних журналістів України традиційно щороку визначає десятку найкращих атлетів року: перший номер цього рейтингу оголошується Найкращим Атлетом року. 

5-ту позицію у рейтингу, за голосуванням спортивних журналістів, посіла найкраща атлетка 2021 року, олімпійська мультимедалістка – каноїстка Людмила Лузан.

Детальніше про досягнення Лузан у 2023 році читайте ТУТ.

Нагадаємо, на шосте місце експерти поставили гімнаста Іллю Ковтуна.

З цього року в голосуванні беруть участь усі дійсні члени АСЖУ. Переможця буде оголошено 21 грудня.

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