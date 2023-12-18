Ковтун - 6-й у рейтингу найкращих спортсменів України

Джерело - АСЖУ.

Асоціація спортивних журналістів України традиційно щороку визначає десятку найкращих атлетів року: перший номер цього рейтингу оголошується Найкращим Атлетом року.

6-му позицію у рейтингу, за голосуванням спортивних журналістів, посів гімнаст Ілля Ковтун, який цього року став здобув "срібло" у багатоборстві на чемпіонаті світу, що стало найвищим досягненням української чоловічої гімнастики на світових першостях.

Детальніше про досягнення Ковтуна у 2023 році читайте ТУТ.

Нагадаємо, на сьоме місце експерти поставили каратистку Анжеліку Терлюгу.

З цього року в голосуванні беруть участь усі дійсні члени АСЖУ. Переможця буде оголошено 21 грудня.