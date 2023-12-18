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Російський дворазовий олімпійський чемпіон відмовився їхати на Олімпіаду-2024 у нейтральному статусі

Рилов відмовився від участі в Олімпійських іграх 2024 року у Парижі на поточних умовах Міжнародного олімпійського комітету
Сьогодні 16:41 315 0
Російський дворазовий олімпійський чемпіон відмовився їхати на Олімпіаду-2024 у нейтральному статусі

Джерело - Чемпіон.

Дворазовий олімпійський чемпіон з плавання Євген Рилов відмовився від виступу на Олімпіаді-2024 у нейтральному статусі.

Про це заявив сам плавець у коментарі російським ЗМІ.

"Моя країна ніколи не здавалася і завжди виходила з тяжкої ситуації. Як сказав наш президент, треба вірити у великий російський народ. Я не збираюся опускатися до рівня західних провокаторів. росія – велика. Зараз ми маємо заміну міжнародним стартам, але їх також хочуть заборонити.

Я не йду на поводу у МОК, за чистий спорт. Я прийняв виважене рішення: відмовляюся їхати на Олімпійські ігри, поки вся ця нісенітниця не осяде на дно і наша вода знову не стане чистою. Я чесний перед собою, вірний своєму вибору та своїй країні", – сказав Рилов.

Рилов має на своєму рахунку два золота та срібло Олімпіади-2020 у Токіо, а також бронзу на Іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро. 27-річний спортсмен у березні минулого року взяв участь у мітингу на Лужниках на підтримку анексії Криму та війни в Україні.

Нагадаємо, спортсменів з РФ та Білорусі рішенням МОК було допущено на паризьку Олімпіаду-2024 у нейтральному статусі. Ігри відбудуться з 26 липня до 11 серпня наступного року.

Раніше збірна росії з художньої гімнастики відмовилась виступати на Олімпіаді-2024.

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