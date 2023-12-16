Судаков посів 10 місце в рейтингу найкращих атлетів України за версією АСЖУ

Джерело - АСЖУ.

Асоціація спортивних журналістів України традиційно щороку визначає десятку найкращих атлетів року: перший номер цього рейтингу оголошується Найкращим Атлетом року.

З цього року в голосуванні беруть участь усі дійсні члени АСЖУ. Переможця буде оголошено 21 грудня.

10-ту позицію у рейтингу, за голосуванням спортивних журналістів, посів гравець національної команди України з футболу, лідер атак молодіжної збірної України на Євро-2023 та донецького Шахтаря Георгій Судаков.

"Футболісти не так часто потрапляють до "Десятки", однак цього разу для цього є усі підстави", - йдеться в повідомленні АСЖУ.