Головне
Меркушина фінішувала десятою на Кубку світу в Ленцергайде
Сьогодні 14:22 417
Підручний став 20-м у гонці переслідування в Ленцергайде
Сьогодні 16:25 273
Вакула залишив Чорноморець
Сьогодні 14:08 230
Дженоа з Малиновським відібрала очки в Ювентуса в 16 турі Серії А
Вчора 23:39 774
Збірна України розгромила Бельгію у кваліфікації чемпіонату світу
Вчора 20:50 1456
NAVI перемогли G2 та вийшли у півфінал BLAST Premier World Final 2023
Вчора 16:58 444
Доль виграв спринт на Кубку світу в Ленцергайде, українці - за межами топ-20
Вчора 16:32 768
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все
Вчора 15:45 97474
Шахтар заробив солідну суму за виступ у Лізі чемпіонів-2023/24
Вчора 15:22 1281
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал
Вчора 14:44 20426
Прямі трансляції

Судаков посів 10 місце в рейтингу найкращих атлетів України за версією АСЖУ

Сьогодні 17:07 181 0
Судаков посів 10 місце в рейтингу найкращих атлетів України за версією АСЖУ
Фото - Павло Кубанов (УАФ)
#Георгій Судаков

Джерело - АСЖУ.

Асоціація спортивних журналістів України традиційно щороку визначає десятку найкращих атлетів року: перший номер цього рейтингу оголошується Найкращим Атлетом року. 

З цього року в голосуванні беруть участь усі дійсні члени АСЖУ. Переможця буде оголошено 21 грудня.

10-ту позицію у рейтингу, за голосуванням спортивних журналістів, посів гравець національної команди України з футболу, лідер атак молодіжної збірної України на Євро-2023 та донецького Шахтаря Георгій Судаков.

"Футболісти не так часто потрапляють до "Десятки", однак цього разу для цього є усі підстави", - йдеться в повідомленні АСЖУ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Суддя пробачив Малиновського: українець жорстко сфолив проти гравця Ювентуса, але отримав лише жовту картку Суддя пробачив Малиновського: українець жорстко сфолив проти гравця Ювентуса, але отримав лише жовту картку 1593
Визначилися півфіналісти клубного чемпіонату світу Визначилися півфіналісти клубного чемпіонату світу 696
Дженоа з Малиновським відібрала очки в Ювентуса в 16 турі Серії А Дженоа з Малиновським відібрала очки в Ювентуса в 16 турі Серії А 774
Україна перемогла Ховартію на молодіжному ЧС у Дивізіоні IB Україна перемогла Ховартію на молодіжному ЧС у Дивізіоні IB 776
Прима: Тільки завдяки хлопцям з передової ми тут Прима: Тільки завдяки хлопцям з передової ми тут 596
Збірна України розгромила Бельгію у кваліфікації чемпіонату світу Збірна України розгромила Бельгію у кваліфікації чемпіонату світу 1456
Рекомендуємо
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 27018
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 37481 3
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 146087
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 31937
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 69889
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 311154