Колишній голова Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка взяв участь у Генеральній асамблеї НОК, яка відбулась в онлайн-форматі.

"Кожен з нас робив все можливе, щоб ми досягли своєї мети. Я зі свого боку зустрічався з президентами міжнародних федерацій. Вадиме Марковичу (Гутцайт - прим.), ви пам’ятаєте, ми з вами розмовляли про той стан і той моніторинг, який робить боротьба, де у нас було занепокоєння.

Тому я хочу сказати, що в кожній федерації, те що ми бачимо сьогодні, різна система моніторингу участі росіян і білорусів як нейтральних спортсменів. Ми бачимо, що там відбуваються помилки. Дійсно, з нашого боку сьогодні треба робити моніторинг. Я пам’ятаю приклад, коли Георгій Зантарая звернувся до МОК на форумі атлетів, що в ЧС з дзюдо бере участь атлет, який причетний до війни. І моментально, протягом одного дня, його зняли з чемпіонату.

Тому в нас є дуже багато прикладів щодо цього питання. Тому я хотів би, щоб ми зі свого боку зробили ефективну, дуже потужну систему моніторингу, і ми казали, що федерації повинні моніторити, надавати інформацію в Мінспорту, НОК. І таким чином ми повинні цю інформацію передавати в МОК. Ми вчора розмовляли на Виконкомі про пропозицію, те що Георгій сьогодні озвучив, також я пропонував, щоб був наш представник. Тому дуже важливо звернутися до МОК.

Що приємного я можу сказати сьогодні. Сьогодні вже в МОК обговорили і обговорюється питання, що вони готові працювати з нами і отримувати всю інформацію, яку ми маємо по моніторингу. Я вважаю, що це дуже позитивно, вони відкриті і готові з нами працювати. Тому я хотів би, щоб ми приклали максимум зусиль і, плідно об’єднавшись один з одним, використали цей шанс і зробили все, що від нас залежить, для нашої перемоги", - сказав Бубка.