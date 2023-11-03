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СБУ повідомила про підозру брату Бубки

Сьогодні 18:47 97 0
СБУ повідомила про підозру брату Бубки

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру співзасновнику та директору фірми Монблан Василю Бубці, брату колишнього голови Національного олімпійського комітету Сергія Бубки. 

Про це йдеться у повідомленні на сайті Офіса Генпрокурора України.

Василь Бубка підозрюється в організаційному та іншому сприянні діяльності терористичної організації, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України; у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у т.ч. окупаційною адміністрацією держави-агресора, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

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