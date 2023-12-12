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Олімпійський чемпіон готовий бойкотувати ОІ-2024 через допуск росії та білорусі

Сьогодні 17:40 279 0
Олімпійський чемпіон готовий бойкотувати ОІ-2024 через допуск росії та білорусі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон олімпійських ігор у Токіо 2020 року з баскетболу 3х3 Науріс Мієзіс негативно ставиться до рішення МОК, який прийняв рішення допустити спортсменів з росії та білорусі до участі в паризькій Олімпіаді 2024 року.

Про це заявив сам Мієзіс.

"Моя позиція така, що я це категорично не підтримую. Якщо це буде остаточне рішення на 100%, то я обов'язково стану тим спортсменом, який не братиме участі в Олімпійських іграх.

Мені не подобається, коли спортсмени втручаються в такі політичні справи, але цього разу ми маємо щось сказати і можемо якось допомогти. Решення МОК, на мій погляд, неправильне, і ми, як спортсмени, можемо зробити щось краще", - сказав Мієзіс.

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