Олімпійський чемпіон готовий бойкотувати ОІ-2024 через допуск росії та білорусі

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон олімпійських ігор у Токіо 2020 року з баскетболу 3х3 Науріс Мієзіс негативно ставиться до рішення МОК, який прийняв рішення допустити спортсменів з росії та білорусі до участі в паризькій Олімпіаді 2024 року.
Про це заявив сам Мієзіс.
"Моя позиція така, що я це категорично не підтримую. Якщо це буде остаточне рішення на 100%, то я обов'язково стану тим спортсменом, який не братиме участі в Олімпійських іграх.
Мені не подобається, коли спортсмени втручаються в такі політичні справи, але цього разу ми маємо щось сказати і можемо якось допомогти. Решення МОК, на мій погляд, неправильне, і ми, як спортсмени, можемо зробити щось краще", - сказав Мієзіс.
Nauris Miezis – Olimpiskais čempions 3x3 basketbolā - kļuvis par pirmo latviešu sportistu, kurš paziņojis, ka nebrauks uz Olimpiskajām spēlēm Parīzē, ja jebkādā statusā spēlēm tiks pielaisti Krievijas un Baltkrievijas sportisti, kam piekritusi SOK valde.— LTV Sports (@ltvsports) December 11, 2023
📺LTV1, plkst.21:55 pic.twitter.com/S3feuC651t