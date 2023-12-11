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FAVBET почали співпрацю з ГС «Центр підготовки «Відсіч»

Сьогодні 13:52 175 0
FAVBET почали співпрацю з ГС «Центр підготовки «Відсіч»

Джерело - Чемпіон.

FAVBET продовжує підтримувати ініціативи з розбудови оборонних спроможностей України. Українська компанія заявила про партнерство з Громадською спілкою "Центр підготовки "Відсіч".

"Підтримка українських воїнів залишається пріоритетом FAVBET з перших днів війни. Ми постійно збільшуємо обсяги забезпечення ЗСУ та активно сприяємо проєктам, що наближають перемогу. Команда “Відсічі” робить важливу роботу, і ми раді підтримати їхні зусилля з якісної та всебічної підготовки наших захисників", — коментує ініціативу президент благодійного фонду FAVBET Foundation Андрій Матюха.

Громадська спілка "Центр Підготовки "Відсіч" опікується підготовкою громадян до участі в захисті від збройної агресії та проводить регулярно навчально-тренувальні заходи. Спілка також відстоює інтереси волонтерів,  постраждалих військових від війни та членів сімей загиблих захисників України, займається формування патріотичного руху.

Повідомляється, що FAVBET та "Відсіч" спільно працюватимуть над масштабуванням наявних проєктів спілки та займатимуться реалізацією кількох мілітарі-ініціатив задля підтримки українських воїнів.

"Допомога партнерів сприяє підготовці захисників, надаючи їм необхідні знання та навички. Підтримка центру компанією FAVBET є яскравим прикладом соціальної відповідальності та допомоги нашим героям. Ми впевнені, що цей центр стане не лише місцем навчання, але й важливим кроком у підвищенні рівня професійної підготовки наших військових", — кажуть у  ГС "Відсіч".

Група компаній Favbet  та благодійний фонд Favbet Foundation продовжують системно надавати допомогу українській армії. Від початку повномасштабної війни ЗСУ отримали за сприяння Favbet Foundation уже понад 251 авто та 130 дронів різного типу, в тому числі ударного. Сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 190 млн грн.

Раніше повідомлялося, що Favbet розпочав патронат роти ударних БПЛА Фаворит під командуванням Дениса Перча, створеної нещодавно в лавах Збройних сил України. Військові підрозділу отримали матеріально-технічну допомогу на 14 млн грн.

Фото надані ГС "Центр Підготовки "Відсіч"

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