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FAVBET патронує роту ударних БпЛА «ФАВОРИТ» під командуванням Дениса Перча

Сьогодні 13:32 233 0
FAVBET патронує роту ударних БпЛА «ФАВОРИТ» під командуванням Дениса Перча
Фото - рота "ФАВОРИТ"

Джерело - Чемпіон.

За підтримки української компанії військовим передана матеріально-технічна допомога на суму понад 14 млн грн. У FAVBET заявили, що братимуть участь у забезпеченні підрозділу на постійній основі.

У перший пакет допомоги за підтримки FAVBET увійшло понад 300 найменувань техніки, обладнання та амуніції, в тому числі:

  • 7 автомобілів, серед них шість позашляховиків Nissan Navara, Nissan Pathfinder та бус Volswagen T5;

  • понад 100 дронів різного призначення;

  • супутнє обладнання та витратні матеріали для БпЛА: 3D окуляри для FPV дронів, акумулятори, приймачі та підсилювачі сигналу, політні стеки, відеокамери, пульти управління, запасні пропелери;

  • комплект амуніції та обладнання для повсякденної діяльності роти: комплекси супутникового зв’язку Starlink, зарядні станції, обігрівачі, рюкзаки, планшети, комп’ютери, модеми тощо.

"Сьогодні це один з найважливіших проєктів компанії з точки зору підтримки ЗСУ. Наша мета — забезпечити підрозділ усім необхідним для успішного виконання бойових завдань. Ми добре розуміємо, що це довготривале зобов’язання, і ми готові підтримувати роту стільки та в тому обсязі, як цього вимагатиме ситуація на фронті", — коментує президент благодійного фонду FAVBET Foundation та засновник компанії FAVBET Андрій Матюха.

"ФАВОРИТ" — оновлений підрозділ ЗСУ, що діє під керівництвом співзасновника й віцепрезидента Української федерації MМA (UFMМA) та віцепрезидента професійної ліги змішаних бойових мистецтв WWFC Дениса Перча. Підрозділ Дениса належить до числа так званих "РУБАК", або рот ударних безпілотних авіаційних комплексів, які за допомогою дронів проводять розвідувальні та ударні місії.

Більшість бійців "ФАВОРИТУ" — представники єдиноборств та інших видів спорту, багато з них були знайомі ще до початку повномасштабної війни. Втім, за словами командира, об’єднує їх в першу чергу не спорт, а знання військової справи, які вони здобули в ході регулярних тренувань та виконання реальних завдань на передовій.

До того, як очолити "ФАВОРИТ", Денис Перч подолав шлях від розвідника до командира розвідувальної роти. Восени 2022 року він брав участь у контрнаступі на Харківщині, а після — виконував бойові завдання на Бахмутському та Лиманському напрямках.

"Денис — боєць в усіх сенсах цього слова. До війни він докладав значних зусиль для розвитку ММА в Україні, тепер так само завзято працює над очищенням країни від окупантів. Ми впевнені в його досвіді та професіоналізмі воїнів під його командуванням" — розповідають у FAVBET.

Підтримка роти "ФАВОРИТ" — частина системних зусиль FAVBET з підтримки ЗСУ та інших сил оборони України. З початку повномасштабного вторгнення  за сприяння компанії та фонду Favbet Foundation українська армія отримала понад 250 автівок, в тому числі 53 позашляховики Peugeout Landtrek для ударних рот "Армії дронів", а також понад 130 дронів різних модифікацій. Загальна сума допомоги на сьогодні складає понад ₴190 млн.

Фото надані ротою "ФАВОРИТ" 

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