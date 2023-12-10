Желтяков оновив Національний рекорд України

Джерело - Чемпіон.

Українець Олександр Желтяков у фіналі чемпіонату Європи з плавання на короткій воді у румунському місті Отопень посів четерте місце.

У фіналі 200-метрівки на спині 18-річний Желтяков показав час 1:50.25 хв, що майже на секунду краще ніж у вчорашньому півфіналі (1:51.10 хв) і знову оновив Національний рекорд України на цій дистанції.

У підсумку цей результат дозволив Олександру фінішувати на четвертій позиції.

Раніше повідомлялося, що Михайло Романчук здобув другу бронзову медаль на чемпіонаті Європи.