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Романчук здобув другу бронзову медаль на чемпіонаті Європи

Сьогодні 20:09 212 0
Романчук здобув другу бронзову медаль на чемпіонаті Європи
#Михайло Романчук

Джерело - Чемпіон.

Українець Михайло Романчук здобув бронзову медаль у фіналі чемпіонату Європи з плавання на короткій воді.

На дистанції 800 м вільним стилем Романчук став третім з результатом 7.31,20 хв.

Перемогу завоював ірландець Деніель Віфен. Він встановив новий світовий рекорд у цій дисципліні. Попередній рекорд тримався з 2008 року.

Раніше Романчук здобув бронзу у плаванні на 1500 м вільним стилем.

Чемпіонат Європи з плавання на короткій воді
Вільний стиль, 800 м
Чоловіки
10 грудня
  • 1. Деніель Віфен (Ірландія) 7.20,46
  • 2. Девід Обрі (Франція) 9,86
  • 3. Михайло Романчук (Україна) 10,74
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