Джерело - Чемпіон.

Українець Михайло Романчук здобув бронзову медаль у фіналі чемпіонату Європи з плавання на короткій воді.

На дистанції 800 м вільним стилем Романчук став третім з результатом 7.31,20 хв.

Перемогу завоював ірландець Деніель Віфен. Він встановив новий світовий рекорд у цій дисципліні. Попередній рекорд тримався з 2008 року.

Раніше Романчук здобув бронзу у плаванні на 1500 м вільним стилем.

Чемпіонат Європи з плавання на короткій воді

Вільний стиль, 800 м

Чоловіки

10 грудня