Джерело - Чемпіон.
Українець Михайло Романчук здобув бронзову медаль у фіналі чемпіонату Європи з плавання на короткій воді.
На дистанції 800 м вільним стилем Романчук став третім з результатом 7.31,20 хв.
Перемогу завоював ірландець Деніель Віфен. Він встановив новий світовий рекорд у цій дисципліні. Попередній рекорд тримався з 2008 року.
Раніше Романчук здобув бронзу у плаванні на 1500 м вільним стилем.
Чемпіонат Європи з плавання на короткій воді
Вільний стиль, 800 м
Чоловіки
10 грудня
- 1. Деніель Віфен (Ірландія) 7.20,46
- 2. Девід Обрі (Франція) 9,86
- 3. Михайло Романчук (Україна) 10,74