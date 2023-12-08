Головне
МОК допустив росіян та білорусів до Олімпійських ігор-2024
Вчора 17:05 386
Жіноча збірна України поступилася Нідерландам у 2 колі основного раунду ЧС
Вчора 23:04 319
Кличко: Російський прапор не білий, він закривавлений
Вчора 22:16 216
Це удар у спину українцям: реакція посадових осіб на допуск росіян та білорусів до Олімпіади-2024
Вчора 21:07 297
Котовський здобув золото на етапі Кубка світу у Фінляндії
Вчора 20:39 310
Кулеба: МОК дав росії зелене світло для використання Олімпіади як зброї
Вчора 20:20 240
Дичина дня: на користь Шахтаря призначили пенальті за влучання м'яча у п'яту точку гравця Вереса
Вчора 19:06 2047
Шахтар здобув перемогу над Вересом у 17 турі УПЛ
Вчора 18:54 287
Кучер обраний головою Рівненської обласної асоціації футболу
Вчора 18:52 546
Росію та білорусь пустять на Олімпійські ігри. Після Другої Світової Німеччину та Японію викинули на задвірки світового спорту
Вчора 17:35 8826 3
Прямі трансляції

Гераскевич – про допуск росіян до Олімпіади: Це божевілля

Вчора 22:53 286 0
Гераскевич – про допуск росіян до Олімпіади: Це божевілля
#Владислав Гераскевич

Джерело - NRK.

8 грудня Міжнародний олімпійський комітет офіційно допустив спортсменів із терористичних країн (росії та білорусі) до участі в Олімпійських іграх-2024 під нейтральним прапором.

Це рішення прокоментував український скелетоніст Владислав Гераскевич.

"На мій погляд, це божевілля. Я був здивований. МОК добре підготувався, але цього не розумію. Існує безліч свідчень того, що спортсмени, які беруть участь у змаганнях на міжнародному рівні, підтримують війну.

  Гераскевич став 11 на другому етапі Кубка світу зі скелетону

Я намагався ставити питання про Ларіна – чи йде він пліч-о-пліч з олімпійським духом з дружбою і миром? Він збирає гроші на війну Росії проти України", – сказав Гераскевич.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 38984
Дичина дня: на користь Шахтаря призначили пенальті за влучання м'яча у п'яту точку гравця Вереса Дичина дня: на користь Шахтаря призначили пенальті за влучання м'яча у п'яту точку гравця Вереса 2047
Почуття гумору, як вагітність - або є, або нема. Найкращі цитати Ігоря Гамули Почуття гумору, як вагітність - або є, або нема. Найкращі цитати Ігоря Гамули 2502 1
Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар, результати матчів, турнірні таблиці 6725
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 19152
Росію та білорусь пустять на Олімпійські ігри. Після Другої Світової Німеччину та Японію викинули на задвірки світового спорту Росію та білорусь пустять на Олімпійські ігри. Після Другої Світової Німеччину та Японію викинули на задвірки світового спорту 8826 3
Рекомендуємо
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 37290
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 116651 1
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 85836
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 3767
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 26908
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 43497 1