Гераскевич – про допуск росіян до Олімпіади: Це божевілля

Джерело - NRK.

8 грудня Міжнародний олімпійський комітет офіційно допустив спортсменів із терористичних країн (росії та білорусі) до участі в Олімпійських іграх-2024 під нейтральним прапором.

Це рішення прокоментував український скелетоніст Владислав Гераскевич.

"На мій погляд, це божевілля. Я був здивований. МОК добре підготувався, але цього не розумію. Існує безліч свідчень того, що спортсмени, які беруть участь у змаганнях на міжнародному рівні, підтримують війну.

Гераскевич став 11 на другому етапі Кубка світу зі скелетону

Я намагався ставити питання про Ларіна – чи йде він пліч-о-пліч з олімпійським духом з дружбою і миром? Він збирає гроші на війну Росії проти України", – сказав Гераскевич.

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