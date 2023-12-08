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Беленюк – про допуск росіян до Олімпіади: Дива не сталося

Сьогодні 21:54 196 0
Беленюк – про допуск росіян до Олімпіади: Дива не сталося

Джерело - Чемпіон.

8 грудня Міжнародний олімпійський комітет офіційно допустив спортсменів із терористичних країн (росії та білорусі) до участі в Олімпійських іграх-2024 під нейтральним прапором.

Це рішення прокоментував Олімпійський чемпіон з боротьби та народний депутат Жан Беленюк.

"Дива не сталося. Спортсмени з росії, які пройдуть кваліфікацію у своїх видах спорту, будуть допущені до участі в ОІ-2024 у "нейтральному" статусі – рішення МОК", – сказав Беленюк.

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