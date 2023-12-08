Росіянам буде заборонено використовувати на Олімпіаді-2024 символ Z

Національна символіка росії та білорусі буде заборонена на Олімпіаді

Джерело - МОК.

Виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету допустив росіян та білорусів до Олімпійських ігор-2024 у Парижі під нейтральним прапором.

Про це повідомляє МОК

Національна символіка росії та білорусі буде заборонена на Олімпіаді – це стосується гімну, прапору та інших атрибутів.

При цьому уніформа для змагань, розминки, урочистостей, медальних церемоній, повсякденний одяг тощо мають бути повністю білими або одноколірними, за винятком випадків, коли це неможливо через правила федерації.

У формі та спортивному спорядженні можна використовувати надану МОК емблему нейтрального атлета та/або абревіатуру AIN.

Уніформа, одяг, обладнання (спортивне, медичне, бинти, стрічки тощо), аксесуари (ювелірні вироби, резинки для волосся, наклейки, нашивки тощо), фарбування волосся, ювелірні вироби, покриття нігтів та особисті речі спортсменів не повинні містити:

посилання на Російську Федерацію, Республіку Білорусь або їхні національні комітети чи НОК, будь-яку національну ідентифікацію Росії чи Білорусі (прапор, герб чи будь-який інший національний символ або емблема – офіційний чи неофіційний);

будь-яку підтримку війни в Україні (включно з символом "Z", георгіївськими кольорами та будь-які інші військовими брендами або гаслами);

комерційні чи некомерційні емблеми російських або білоруських організацій;

вислови (повідомлення, графічні елементи, символи тощо) з прямим чи опосередкованим політичним змістом.

Олімпіада-2024 відбудеться у Парижі з 26 липня по 11 серпня.

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