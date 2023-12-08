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"А що, я вам маю пояснювати причини?": тренер збірної України різко відповідав на запитання єдиного українського журналіста, акредитованого на ЧС
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"А що, я вам маю пояснювати причини?": тренер збірної України різко відповідав на запитання єдиного українського журналіста, акредитованого на ЧС

Сьогодні 16:47 328 0
"А що, я вам маю пояснювати причини?": тренер збірної України різко відповідав на запитання єдиного українського журналіста, акредитованого на ЧС

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер національної команди України Віталій Андронов доволі різко й не хотячи відповідав на пресконференції після матчу Україна – Чехія (23:30) на запитання Ігоря Грачова - єдиного українського журналіста, акредитованого на жіночому чемпіонаті світу, що триває у Данії.

Нагадаємо, раніше Федерація гандболу України звернулася до Оргкомітету чемпіонату світу з вимогою попередити українського журналіста про заборону контактування з тренерами та гравцями національної команди у готелі, де мешкає збірна. В іншому разі, журналісту загрожувало анулювання акредитації. Після звернення президента АСЖУ Олександра Гливинського до Оргкомітету чемпіонату світу з приводу цієї ситуації від організаторів надійшло роз’яснення, що такі правила спілкування з гравцями та тренерами поширюються на всіх представників медіа, які, водночас, мають право ставити свої запитання під час пресконференцій та у мікс-зоні. Щоправда, Оргкомітет не пояснив, чому саме українського журналіста було попереджено про категоричну заборону спілкуватися з гравцями та тренерами у готелі.

Відтак, користуючись "законною можливістю" Ігор Грачов ставив запитання головному тренеру збірної України на післяматчевій пресконференції. Що з цього вийшло – дослівно і без купюр:

– Вітаю з чудовою грою. На мій погляд, вона була найкращою у нашому виконанні на турнірі. Чи згодні?

– "Ноу коментс". Для когось найкраща, для когось не найкраща.

– На цьому турнірі ви розраховуєте на всіх найсильніших із доступних гравців, які готові захищати кольори національної збірної?

– Я не зрозумів, що означає "розраховую"? Раз вони приїхали сюди – отже, я на них розраховую.

– Мені здається, ви не зрозуміли моє питання. Я тоді конкретизую. Вікторія Борщенко могла б підсилити збірну України?

– А чи ви бачите її в офіційному списку?

– Не бачу, тому й питаю причини відсутності.

– Так подзвоніть їй і спитайте.

– Ви – тренер та приймаєте рішення про формування складу. Я просто хотів дізнатися, чому? ("Вай" – питання прозвучало англійською. - Прим.авт.)

– "Вай", "Вай"... Моя дочка на такі запитання відповідає: "Потавай" (я не зрозумів цього слова. – Прим.авт.). Бо її нема. Немає і все.

– Без причини?

– Ну які причини? Вона не підходить. Її немає у збірній.

– Її рівень не відповідає вимогам?

– До чого тут рівень? Її немає. Чому ви мене не питаєте про Горильську? Борщенко – немає у збірній.

–Добре, у мене останнє питання, тому що ви не налаштовані відповідати...

– (Перебиваючи.) Навіщо ви ставите мені це питання, не можу зрозуміти

– Вибачте, на прес-конференціях не прийнято перебивати. Дозвольте мені завершити питання. Враховуючи кадровий дефіцит у збірній України, я хотів би уточнити щодо кандидатури шульги Олександри Фурманець, яка виступає у складі лідера чемпіонату Туреччини.

– Фурманець знаходиться у розширеному списку.

– Вона не потрапила на збори і в фінальну заявку з якоїсь конкретної причини?

– А що, я вам маю пояснювати причини?

– Думаю, так.

– У чому, у чому?.. Ну, давайте напишемо: це моє бачення.

– Тобто для уточнення: вона, на вашу думку, поступається за силою тим, хто перебуває у збірній зараз у Данії?

– Так, на мій погляд, тут перебувають усі найсильніші, за винятком травмованих. У тому числі із прицілом на майбутнє.

– Дякую, у мене більше немає запитань.

– І вам спасибі.

Сьогодні збірна України проведе свій другий матч основного раунду чемпіонату світу проти Нідерландів (початок – 21:30 за Києвом)

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