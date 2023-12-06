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Оргкомітет ЧС-2023 з гандболу відреагував на звернення президента АСЖУ щодо перешкоджання роботі українського журналіста

У Данії відповіли, що порушень немає
Сьогодні 20:36 281 0
Оргкомітет ЧС-2023 з гандболу відреагував на звернення президента АСЖУ щодо перешкоджання роботі українського журналіста

Джерело - Чемпіон.

Прессекретарка Данської гандбольної асоціації Енн Лікке Девідсен відповіла на лист президента Асоціації спортивних журналістів України Олександра Гливинського до Оргкомітету жіночого чемпіонату світу у зв'язку з перешкоджанням роботі українського журналіста Ігоря Грачова, акредитованого на цьому змаганні:

"Шановний Олександре Гливинський, дякуємо за ваш запит.

Нам, звичайно, прикро чути, що пан Грачов вважає, що ми недобросовісно наклали на нього обмеження; це точно не так. Це не обмеження, яке стосується лише його. Ми завжди підтримували вільну пресу в Данії, що, природно, стосується всіх журналістів.

Як організатори, ми зобов’язані поважати конфіденційність наших гравців. Тому наш організаційний комітет (ORKO) вирішив рекомендувати стандартизацію доступу до гравців у їхніх готелях. На нашу думку, готелі – це "притулок" гравців, який ми вважаємо їхньою приватною резиденцією під час турніру. Їхні офіційні тренування, офіційні пресконференції IHF і мікс-зони – це місця, доступні для акредитованих журналістів, які бажають висловитися та/або сфотографуватися. Це також стосується наших данських журналістів і ЗМІ, які також не мають доступу до гравців у своїх готелях. Це повне розуміння і підтримка як з боку національних збірних, так і інших міжнародних ЗМІ.

Однак ми не можемо заперечувати, що між певними спортивними журналістами та спортивним директором або федерацією можуть існувати міцні стосунки, що означає легший доступ до команд – важливо підкреслити, що наша роль не втручатися у відносини чи співпрацю між федерацією та журналістами.

Таким чином, ми не можемо втручатися в ситуацію, яку ви описуєте, оскільки в наші повноваження не входить посередництво між Федерацією гандболу України та журналістом; у їхні відносини.

Правила доступу журналістів до готелів у Данії залишаються незмінними протягом багатьох років і тому не повинні бути несподіванкою. Знову ж таки, це враховує право гравців мати місце, де вони можуть бути собою, мати спокій, і ми підтримуємо це, позначаючи готелі як приватні зони.

Сподіваємось, ви донесете ці меседжі до журналіста та зрозумієте, що його не виділяють.

З найкращими побажаннями, Енн Лікке Девідсен, прессекретарка Данської гандбольної асоціації".

Нагадаємо, збірна України, попри дві поразки на старті ЧС - від Бразилії (20:35) та Іспанії (20:32), змогла пробитися в основний раунд, перемігши Казахстан (37:24). Проте в першому турі наступного етапу поступилася Чехії (23:30).

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