Оргкомітет ЧС-2023 з гандболу відреагував на звернення президента АСЖУ щодо перешкоджання роботі українського журналіста

Прессекретарка Данської гандбольної асоціації Енн Лікке Девідсен відповіла на лист президента Асоціації спортивних журналістів України Олександра Гливинського до Оргкомітету жіночого чемпіонату світу у зв'язку з перешкоджанням роботі українського журналіста Ігоря Грачова, акредитованого на цьому змаганні:

"Шановний Олександре Гливинський, дякуємо за ваш запит.

Нам, звичайно, прикро чути, що пан Грачов вважає, що ми недобросовісно наклали на нього обмеження; це точно не так. Це не обмеження, яке стосується лише його. Ми завжди підтримували вільну пресу в Данії, що, природно, стосується всіх журналістів.

Як організатори, ми зобов’язані поважати конфіденційність наших гравців. Тому наш організаційний комітет (ORKO) вирішив рекомендувати стандартизацію доступу до гравців у їхніх готелях. На нашу думку, готелі – це "притулок" гравців, який ми вважаємо їхньою приватною резиденцією під час турніру. Їхні офіційні тренування, офіційні пресконференції IHF і мікс-зони – це місця, доступні для акредитованих журналістів, які бажають висловитися та/або сфотографуватися. Це також стосується наших данських журналістів і ЗМІ, які також не мають доступу до гравців у своїх готелях. Це повне розуміння і підтримка як з боку національних збірних, так і інших міжнародних ЗМІ.

Однак ми не можемо заперечувати, що між певними спортивними журналістами та спортивним директором або федерацією можуть існувати міцні стосунки, що означає легший доступ до команд – важливо підкреслити, що наша роль не втручатися у відносини чи співпрацю між федерацією та журналістами.

Таким чином, ми не можемо втручатися в ситуацію, яку ви описуєте, оскільки в наші повноваження не входить посередництво між Федерацією гандболу України та журналістом; у їхні відносини.

Правила доступу журналістів до готелів у Данії залишаються незмінними протягом багатьох років і тому не повинні бути несподіванкою. Знову ж таки, це враховує право гравців мати місце, де вони можуть бути собою, мати спокій, і ми підтримуємо це, позначаючи готелі як приватні зони.

Сподіваємось, ви донесете ці меседжі до журналіста та зрозумієте, що його не виділяють.

З найкращими побажаннями, Енн Лікке Девідсен, прессекретарка Данської гандбольної асоціації".