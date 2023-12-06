Головне
Збірна України перемогла Сербію у жіночій Лізі націй
Вчора 22:10 675
Ювентус може продати інших гравців, щоб підписати Судакова
Сьогодні 12:18 328
"Не буває такого, що ти був ніким, а став зіркою": велике інтерв'ю Златана Ібрагімовича
Сьогодні 07:30 370
Валенсія завдяки голу Яремчука здолала СК Ароса: результати матчів 1/32 фіналу Кубка Іспанії
Вчора 23:59 504
Прометей обіграв Гамбург у 10-му турі Єврокубка
Вчора 22:39 410
Ястремська переграла Лемерт на старті турніру в Анже
Вчора 20:10 439
Мессі визнаний найкращим спортсменом року за версією Time
Вчора 19:25 456
Костишин повернувся в Олександрію
Вчора 14:10 483
Луческу може очолити Ліон
Вчора 12:10 570
Барселона може продати Левандовського
Вчора 10:32 567
Прямі трансляції

Президент АСЖУ звернувся до світової журналістської спільноти у зв'язку з перешкоджанням роботі Грачова

Сьогодні 15:01 159 0
Президент АСЖУ звернувся до світової журналістської спільноти у зв'язку з перешкоджанням роботі Грачова

Джерело - AIPS.

Президент Асоціації спортивних журналістів України Олександр Гливинський написав листа до AIPS (Міжнародної асоціації спортивних журналістів) у зв'язку з перешкоджанням роботі Грачова з боку Федерації гандболу України:

"Шановний президенте!

Сподіваюся, що у Вас все гаразд. Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою повагу.

Водночас причина мого звернення до вас не приємна. Асоціація спортивних журналістів України серйозно стурбована тим, що українському журналісту, багаторічному члену АСЖУ та AIPS Ігорю Грачову оргкомітет чемпіонату світу заборонив заходити до готелю, де мешкають гравці та тренери національної команди України. Фактично нашому колезі заборонено наближатися до них. За нашою інформацією, таке звернення надійшло від Федерації гандболу України, керівництву якої не подобаються публікації Ігоря Грачова. Однак офіційного звернення Федерації гандболу України попередженому журналісту не було представлено. 

Хочемо підкреслити, що пан Грачов висвітлює матчі національної збірної України з 2008 року, не пропускаючи з того часу жодного матчу національної команди. У своїх статтях Ігор професійно аналізує гру та результативність гравців, рішення тренерів. Як і незалежна журналістика, Грачов дотримується критичного погляду на висвітлення подій, однак, проаналізувавши статтю Ігоря, АСЖУ може підтвердити ефективність цього аналізу на підставі об’єктивності, яку без перебільшення можна назвати 100-відсотковою.

Гадаю, зайвим буде нагадати, що цінність журналістики для демократичного суспільства полягає саме у незалежній та об’єктивній оцінці дійсності. Тож виникає питання: чи має право будь-яка федерація давати чи відбирати дозвіл акредитованим журналістам на спілкування з гравцями та тренерами національної збірної під час фінального турніру Чемпіонату світу, на який жіноча збірна України кваліфікувалася вперше за 14 років? Для нас відповідь очевидна: чиновники не можуть перешкоджати журналісту виконувати його професійні обов'язки. Інтерес Ігоря Грачова до спілкування з тренерами та гравцями суто професійний і стосується виступу збірної на Чемпіонаті світу, більшість українських гравців він знає особисто, адже 15 років висвітлює матчі національної збірної, свого часу був прессекретарем збірної.

Наголошуємо на інформації, яку Ігор Грачов отримав від представника Оргкомітету ЧС, що його не пускають на ресепшн готелю, де живуть тренери та гравці національної збірної, що викликало у нашого колеги сильний стрес і шок. Два дні він фактично психологічно пригнічений цим серйозним попередженням, йому психологічно важко продовжувати роботу, власне, треба "набратися сил", щоб працювати на матчі Україна - Казахстан.

Враховуючи все вищевикладене, Асоціація спортивних журналістів України звертається до Вас із проханням підтримати нашого члена та колегу Ігоря Грачова та надати йому всі можливості для журналістської роботи. Зрозуміло, що на чемпіонаті світу є мікс-зона для офіційного спілкування, але ви також знаєте, що контактна база журналістів не обмежується спілкуванням у мікс-зоні: дуже часто журналісти записують більш об’ємні інтерв’ю в готелі, де виступає команда, живе (наприклад, у лобі) - там також відбувається спілкування з гравцями та тренерами. Звичайно, це відбувається за попередньою домовленістю представників команд і самих гравців. Якщо є таке жорстке попередження, яке відверто незрозуміле і неозвучене, на журналіста чиниться великий тиск, тому фактично будь-який його контакт із представником команди, навіть випадковий, може призвести до позбавлення акредитації.

Водночас таке попередження, яке, як ми припускаємо, могло бути повідомлено представникам Оргкомітету, залишає дуже серйозний відбиток на репутації журналіста, що може відобразитися на його подальшій кар'єрі.

Підсумовуючи вищевикладене, просимо зняти заборону на спілкування Ігоря Грачова з представниками збірної України, підтримуючи таким чином незалежну позицію журналіста.

Копію цього листа також надіслано президенту AIPS Джанні Мерло та президенту AIPS Europe Чарльзу Камензулі.

А також, будь ласка, знайдіть доданий лист на офіційному бланку АСЖУ.

Я до ваших послуг і радо відповім на будь-які ваші запитання.

З найкращими побажаннями, Олександр Гливинський, Президент Асоціації спортивних журналістів України, Член виконавчого комітету AIPS Europe

05.12.2023, Київ, Україна".

Нагадаємо, збірна України, попри дві поразки на старті ЧС - від Бразилії (20:35) та Іспанії (20:32), змогла пробитися в основний раунд, перемігши Казахстан (37:24).

Коментарі ()
Популярне зараз
Відео дня: Яремчук забив свій перший гол за Валенсію у матчі Кубка Іспанії Відео дня: Яремчук забив свій перший гол за Валенсію у матчі Кубка Іспанії 1231
Оля Ракіцька: Ми обов’язково повернемось на Донбас-Арену Оля Ракіцька: Ми обов’язково повернемось на Донбас-Арену 951
Лунін налаштований залишити Реал Лунін налаштований залишити Реал 769
Бех, яка раніше відновила громадянство РФ, призупинила карʼєру Бех, яка раніше відновила громадянство РФ, призупинила карʼєру 920
Президент UFC уникає зустрічі з Кісером Президент UFC уникає зустрічі з Кісером 581
Збірна України перемогла Сербію у жіночій Лізі націй Збірна України перемогла Сербію у жіночій Лізі націй 675
Рекомендуємо
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 19973
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 22123
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 14719 2
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 61757
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 145585
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 308287