Зантарая увійшов у число претендентів на членство в Комісії атлетів МОК

Вибори відбудуться наступного року

Джерело - НОК України.

У середу, 29 листопада, виконком Міжнародного олімпійського комітету затвердив список кандидатів на членство у Комісії атлетів МОК.

Про це повідомляє НОК України.

Було обрано 32 претенденти (18 жінок та 14 чоловіків), які представляють 15 літніх видів спорту.

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До списку кандидатів увійшов представник України – чемпіон світу та Європи з дзюдо Георгій Зантарая. Його кандидатуру було надано за пропозицією НОК України та Комісії атлетів НОК України, яку він очолює.

Вибори відбудуться наступного року під час Олімпійських ігор у Парижі. Членство в Комісії атлетів МОК на 8 років отримають 4 спортсмени.

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