Речник МОК Адамс прокоментував рішення щодо участі росіян в Олімпіаді

Джерело - Чемпіон.

Речник МОК Марк Адамс прокоментував можливий допуск росіян і білорусів до Олімпіади в Парижі.

Про це він розповів на пресконференції.

"Ми завжди говорили, що приймемо рішення, коли настане відповідний час. І ми також говорили, що не поспішатимемо з прийняттям цього рішення. Але очевидно, що ми також хочемо досягти певного етапу, щоб дати спортсменам впевненість щодо змагань. Тому я не можу назвати точні терміни, бо умови постійно змінюються. Очевидно, це обговорюється, і ми повідомимо вам, коли буде прийнято рішення.

Тим часом так, наразі ці спортсмени продовжують проходити перевірку федерацій для участі в міжнародних змаганнях. Коли ми отримуємо запити та докази від третіх сторін, ми також розглядаємо це. Отже, є процес, який буде тривати фактично до Олімпіади. І я вважаю, що під час Ігор також", - сказав Адамс.

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