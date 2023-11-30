Джерело - Чемпіон.
З 29 листопада по 17 грудня на шести аренах у Норвегії, Данії та Швеції відбувається чемпіонат світу з гандболу серед жінок 2023 року.
У чемпіонаті світу з гандболу серед жінок 2023 року беруть участь 32 команди. На попередній стадії вони грають у 8 групах по 4 команди. Найкращі 3 команди у кожній групі проходять в основну стадію. Команди, які посіли 4-і місця у групах на попередній стадії, беруть участь у розіграші Президентського кубка та визначають володарів 25-32-го місця.
В основній стадії 24 команди грають у 4 групах по 6 команд у кожній. Кожна команда грає лише з командами, з якими не зустрічалася на стадії попереднього раунду. Очки команди за підсумками зустрічей попереднього раунду з командами, що вийшли до основного раунду, переносяться та йдуть у залік при підрахунку підсумків у цьому раунді.
Найкращі 2 команди у кожній групі основного раунду виходять до чвертьфіналу. У плей-оф команди, які виграли у чвертьфіналі, виходять у півфінал, а у півфіналі – у фінал.
Одна команда забезпечить собі місце на Олімпійських іграх-2024. Якщо чемпіоном світу 2023 року стане Франція чи країна, яка є континентальним чемпіоном, отримає квоту НОК наступної за рейтингом команди відповідного континентального кваліфікаційного змагання. На цей час путівки на Ігри в Парижі є в Анголи, Бразилії, Франції, Норвегії, Республіки Корея.
Склад груп
- Група А (ігри у Гетеборзі, Швеція): Швеція, Хорватія, Китай, Сенегал
- Група В (ігри у Гельсінгборзі, Швеція): Чорногорія, Угорщина, Камерун, Парагвай
- Група С (ігри у Ставангері, Норвегія): Норвегія, Республіка Корея, Гренландія, Австрія
- Група D (ігри у Ставангері, Норвегія): Франція, Словенія, Ангола, Ісландія
- Група E (ігри у Хернінгу, Данія): Данія, Румунія, Сербія, Чилі
- Група F (ігри у Хернінгу, Данія): Німеччина, Польща, Японія, Іран
- Група G (ігри у Фредеріксхавні, Данія): Бразилія, Іспанія, Україна, Казахстан
- Група H (ігри у Фредеріксхавні, Данія): Нідерланди, Чехія, Аргентина, Конго
Календар матчів
Попередній раунд
29 листопада, середа
- 19.00 - Група С. Республіка Корея – Австрія - 29:30
- 19.00 - Група G. Бразилія – Україна - 35:20
- 21.30 - Група С. Норвегія - Гренландія - 43:11
- 21.30 - Група G. Іспанія – Казахстан - 34:17
30 листопада, четвер
- 19.00 - Група B. Чорногорія – Камерун
- 19.00 - Група D. Словенія – Ісландія
- 19.00 - Група F. Німеччина – Японія
- 19.00 - Група H. Нідерланди – Аргентина
- 21.30 - Група B. Угорщина – Парагвай
- 21.30 - Група D. Франція – Ангола
- 21.30 - Група F. Польща – Іран
- 21.30 - Група H. Чехія – Конго
1 грудня, п'ятниця
- 19.00 - Група А. Хорватія – Сенегал
- 19.00 - Група Є. Румунія – Чилі
- 19.00 - Група С. Республіка Корея – Гренландія
- 19.00 - Група G. Казахстан – Бразилія
- 21.30 - Група А. Швеція – Китай
- 21.30 - Група Є. Данія – Сербія
- 21.30 - Група С. Австрія – Норвегія
- 21.30 - Група G. Іспанія – Україна
2 грудня, субота
- 16.30 - Група D. Словенія – Ангола
- 16.30 - Група H. Чехія – Аргентина
- 19.00 - Група B. Парагвай – Чорногорія
- 19.00 - Група D. Ісландія – Франція
- 19.00 - Група F. Іран – Німеччина
- 19.00 - Група H. Конго – Нідерланди
- 21.30 - Група В. Угорщина – Камерун
- 21.30 - Група F. Польща – Японія
3 грудня, неділя
- 16.30 - Група А. Хорватія – Китай
- 16.30 - Група G. Україна – Казахстан
- 19.00 - Група А. Сенегал – Швеція
- 19.00 - Група С. Гренландія – Австрія
- 19.00 - Група Е. Румунія - Сербія
- 19.00 - Група G. Бразилія - Іспанія
- 21.30 - Група С. Норвегія – Республіка Корея
- 21.30 - Група E. Чилі – Данія
4 грудня, понеділок
- 19.00 - Група B. Камерун – Парагвай
- 19.00 - Група D. Ангола – Ісландія
- 19.00 - Група F. Японія – Іран
- 19.00 - Група H. Аргентина – Конго
- 21.30 - Група B. Чорногорія – Угорщина
- 21.30 - Група F. Німеччина – Польща
- 21.30 - Група H. Нідерланди – Чехія
- 22.00 - Група D. Франція – Словенія
5 грудня, вівторок
- 19.00 - Група А. Китай – Сенегал
- 19.00 - Група Є. Сербія – Чилі
- 21.30 - Група А. Швеція – Хорватія
- 21.30 - Група Є. Данія – Румунія
Основний раунд
Група I
7 грудня, четвер
- 16.30 – А3 – В2
- 19.00 – В1 – А2
- 21.30 – А1 – В3
9 грудня, субота
- 16.30 – А2 – В3
- 19.00 – А3 – В1
- 21.30 – В2 – А1
11 грудня, понеділок
- 16.30 – В3 – А3
- 19.00 – В2 – А2
- 21.30 – В1 – А1
Група II
6 грудня, середа
- 16.30 – C3 – D2
- 19.00 – D1 – C2
- 21.30 – C1 – D3
8 грудня, п'ятниця
- 16.30 – C2 – D3
- 19.00 – C3 – D1
- 21.30 – D2 – C1
**10 грудня, неділя **
- 16.30 – D3 – C3
- 19.00 – D2 – C2
- 21.30 – D1 – C1
Група III
7 грудня, четвер
- 16.30 – E3 – F2
- 19.00 – F1 – E2
- 21.30 – E1 – F3
9 грудня, субота
- 16.30 – E2 – F3
- 19.00 – E3 – F1
- 21.30 – F2 – E1
11 грудня, понеділок
- 16.30 – F3 – E3
- 19.00 – F2 – E2
- 21.30 – F1 – E1
Група IV
6 грудня, середа
- 16.30 – G3 – H2
- 19.00 – G1 – H3
- 21.30 – H1 – G2
8 грудня, п'ятниця
- 16.30 – G2 – H3
- 19.00 – H2 – G1
- 21.30 – G3 – H1
10 грудня, неділя
- 13.00 – H3 – G3
- 15.15 – H2 – G2
- 17.30 – H1 – G1
Чвертьфінали
12 грудня, вівторок
- 18.30 – II1 – IV2
- 21.30 – IV1 – II2
13 грудня, середа
- 18.30 – І1 – ІІІ3
- 21.30 – III1 – I2
Півфінал
15 грудня, п'ятниця
- 18.30 - Переможець чвертьфіналу 1 – Переможець чвертьфіналу 3
- 21.30 - Переможець чвертьфіналу 2 – Переможець чвертьфіналу 4
Матч за 3 місце
17 грудня, неділя
- 17.00 - Той, хто програв у півфіналі 1 – Той, хто програв у півфіналі 2
Фінал
17 грудня, неділя
- 20.00 - Переможець півфіналу 1 – Переможець півфіналу 2