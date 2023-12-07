Джерело - Суспільне Спорт.
Жіноча збірна України з гандболу не зможе кваліфікуватися у плей-оф чемпіонату світу.
Про це повідомляє Суспільне спорт.
Україна достроково втратила шанси на вихід у наступний раунд за підсумками першого туру основного раунду.
У першому матчі основного раунду українська збірна програла Чехії (23:30).
Суперники українок, Іспанія та Нідерланди, перемогли на старті, відрив від нашої команди становить 6 очок.
Тому Україна разом з Аргентиною втратили математичні шанси на вихід до плей-оф.
Українська збірна точно не фінішує вище четвертого місця в групі, тому що поступається Чехії та Бразилії за особистими зустрічами.
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