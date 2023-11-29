Головне
Шахтар здолав Антверпен у 5 турі Ліги чемпіонів та забезпечив євровесну
Вчора 21:38 1176
МЮ втратив перемогу над Галатасараєм, ПСВ закамбечив у грі з Севільєю: результати матчів Ліги чемпіонів
Сьогодні 21:47 90
Жіноча збірна України поступилася на старті Чемпіонату світу з гандболу
Сьогодні 20:45 304
Арсенал зіграє проти Ланса, Бенфіка - проти Інтера в 5 турі Ліги чемпіонів-2023/24
Сьогодні 16:07 757
Шовковський - найкращий тренер 15 туру УПЛ
Сьогодні 15:55 359 1
Бойко - найкращий гравець 15 туру УПЛ
Сьогодні 15:25 368
Визначився склад України на чоловічу естафету
Сьогодні 12:14 578
Пушич: Задоволений грою Шахтаря
Сьогодні 09:12 661
Визначилось перші 10 команд-учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 06:33 7480
Огляд матчів 5 туру Ліги чемпіонів
Сьогодні 06:18 914
Прямі трансляції

Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар та результати матчів

Повний розклад матчів ЧС з гандболу серед жінок 2023 року
Сьогодні 20:29 262 0
Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар та результати матчів

Джерело - Чемпіон.

З 29 листопада по 17 грудня на шести аренах у Норвегії, Данії та Швеції відбувається чемпіонат світу з гандболу серед жінок 2023 року. 

У чемпіонаті світу з гандболу серед жінок 2023 року беруть участь 32 команди. На попередній стадії вони грають у 8 групах по 4 команди. Найкращі 3 команди у кожній групі проходять в основну стадію. Команди, які посіли 4-і місця у групах на попередній стадії, беруть участь у розіграші Президентського кубка та визначають володарів 25-32-го місця.

В основній стадії 24 команди грають у 4 групах по 6 команд у кожній. Кожна команда грає лише з командами, з якими не зустрічалася на стадії попереднього раунду. Очки команди за підсумками зустрічей попереднього раунду з командами, що вийшли до основного раунду, переносяться та йдуть у залік при підрахунку підсумків у цьому раунді.

Найкращі 2 команди у кожній групі основного раунду виходять до чвертьфіналу. У плей-оф команди, які виграли у чвертьфіналі, виходять у півфінал, а у півфіналі – у фінал. 

Одна команда забезпечить собі місце на Олімпійських іграх-2024. Якщо чемпіоном світу 2023 року стане Франція чи країна, яка є континентальним чемпіоном, отримає квоту НОК наступної за рейтингом команди відповідного континентального кваліфікаційного змагання. На цей час путівки на Ігри в Парижі є в Анголи, Бразилії, Франції, Норвегії, Республіки Корея.

Склад груп

  • Група А (ігри у Гетеборзі, Швеція): Швеція, Хорватія, Китай, Сенегал
  • Група В (ігри у Гельсінгборзі, Швеція): Чорногорія, Угорщина, Камерун, Парагвай
  • Група С (ігри у Ставангері, Норвегія): Норвегія, Республіка Корея, Гренландія, Австрія
  • Група D (ігри у Ставангері, Норвегія): Франція, Словенія, Ангола, Ісландія
  • Група E (ігри у Хернінгу, Данія): Данія, Румунія, Сербія, Чилі
  • Група F (ігри у Хернінгу, Данія): Німеччина, Польща, Японія, Іран
  • Група G (ігри у Фредеріксхавні, Данія): Бразилія, Іспанія, Україна, Казахстан
  • Група H (ігри у Фредеріксхавні, Данія): Нідерланди, Чехія, Аргентина, Конго

Календар матчів

Попередній раунд

29 листопада, середа

  • 19.00 - Група С. Республіка Корея – Австрія - 29:30
  • 19.00 - Група G. Бразилія – Україна - 35:20
  • 21.30 - Група С. Норвегія - Гренландія
  • 21.30 - Група G. Іспанія – Казахстан

30 листопада, четвер

  • 19.00 - Група B. Чорногорія – Камерун
  • 19.00 - Група D. Словенія – Ісландія
  • 19.00 - Група F. Німеччина – Японія
  • 19.00 - Група H. Нідерланди – Аргентина
  • 21.30 - Група B. Угорщина – Парагвай
  • 21.30 - Група D. Франція – Ангола
  • 21.30 - Група F. Польща – Іран
  • 21.30 - Група H. Чехія – Конго

1 грудня, п'ятниця

  • 19.00 - Група А. Хорватія – Сенегал
  • 19.00 - Група Є. Румунія – Чилі
  • 19.00 - Група С. Республіка Корея – Гренландія
  • 19.00 - Група G. Казахстан – Бразилія
  • 21.30 - Група А. Швеція – Китай
  • 21.30 - Група Є. Данія – Сербія
  • 21.30 - Група С. Австрія – Норвегія
  • 21.30 - Група G. Іспанія – Україна

2 грудня, субота

  • 16.30 - Група D. Словенія – Ангола
  • 16.30 - Група H. Чехія – Аргентина
  • 19.00 - Група B. Парагвай – Чорногорія
  • 19.00 - Група D. Ісландія – Франція
  • 19.00 - Група F. Іран – Німеччина
  • 19.00 - Група H. Конго – Нідерланди
  • 21.30 - Група В. Угорщина – Камерун
  • 21.30 - Група F. Польща – Японія

3 грудня, неділя

  • 16.30 - Група А. Хорватія – Китай
  • 16.30 - Група G. Україна – Казахстан
  • 19.00 - Група А. Сенегал – Швеція
  • 19.00 - Група С. Гренландія – Австрія
  • 19.00 - Група Е. Румунія - Сербія
  • 19.00 - Група G. Бразилія - ​​Іспанія
  • 21.30 - Група С. Норвегія – Республіка Корея
  • 21.30 - Група E. Чилі – Данія

4 грудня, понеділок

  • 19.00 - Група B. Камерун – Парагвай
  • 19.00 - Група D. Ангола – Ісландія
  • 19.00 - Група F. Японія – Іран
  • 19.00 - Група H. Аргентина – Конго
  • 21.30 - Група B. Чорногорія – Угорщина
  • 21.30 - Група F. Німеччина – Польща
  • 21.30 - Група H. Нідерланди – Чехія
  • 22.00 - Група D. Франція – Словенія

5 грудня, вівторок

  • 19.00 - Група А. Китай – Сенегал
  • 19.00 - Група Є. Сербія – Чилі
  • 21.30 - Група А. Швеція – Хорватія
  • 21.30 - Група Є. Данія – Румунія

Основний раунд

Група I

7 грудня, четвер

  • 16.30 – А3 – В2
  • 19.00 – В1 – А2
  • 21.30 – А1 – В3

9 грудня, субота

  • 16.30 – А2 – В3
  • 19.00 – А3 – В1
  • 21.30 – В2 – А1

11 грудня, понеділок

  • 16.30 – В3 – А3
  • 19.00 – В2 – А2
  • 21.30 – В1 – А1

Група II

6 грудня, середа

  • 16.30 – C3 – D2
  • 19.00 – D1 – C2
  • 21.30 – C1 – D3

8 грудня, п'ятниця

  • 16.30 – C2 – D3
  • 19.00 – C3 – D1
  • 21.30 – D2 – C1

**10 грудня, неділя **

  • 16.30 – D3 – C3
  • 19.00 – D2 – C2
  • 21.30 – D1 – C1

Група III

7 грудня, четвер

  • 16.30 – E3 – F2
  • 19.00 – F1 – E2
  • 21.30 – E1 – F3

9 грудня, субота

  • 16.30 – E2 – F3
  • 19.00 – E3 – F1
  • 21.30 – F2 – E1

11 грудня, понеділок

  • 16.30 – F3 – E3
  • 19.00 – F2 – E2
  • 21.30 – F1 – E1

Група IV

6 грудня, середа

  • 16.30 – G3 – H2
  • 19.00 – G1 – H3
  • 21.30 – H1 – G2

8 грудня, п'ятниця

  • 16.30 – G2 – H3
  • 19.00 – H2 – G1
  • 21.30 – G3 – H1

10 грудня, неділя

  • 13.00 – H3 – G3
  • 15.15 – H2 – G2
  • 17.30 – H1 – G1

Чвертьфінали

12 грудня, вівторок

  • 18.30 – II1 – IV2
  • 21.30 – IV1 – II2

13 грудня, середа

  • 18.30 – І1 – ІІІ3
  • 21.30 – III1 – I2

Півфінал

15 грудня, п'ятниця

  • 18.30 - Переможець чвертьфіналу 1 – Переможець чвертьфіналу 3
  • 21.30 - Переможець чвертьфіналу 2 – Переможець чвертьфіналу 4

Матч за 3 місце

17 грудня, неділя

  • 17.00 - Той, хто програв у півфіналі 1 – Той, хто програв у півфіналі 2

Фінал

17 грудня, неділя

  • 20.00 - Переможець півфіналу 1 – Переможець півфіналу 2
Коментарі ()
Популярне зараз
Барселона переграла Порту: результати матчів Ліги чемпіонів Барселона переграла Порту: результати матчів Ліги чемпіонів 1437
Шахтар - Антверпен: відео голів і огляд матчу Ліги чемпіонів Шахтар - Антверпен: відео голів і огляд матчу Ліги чемпіонів 1584
Барселона - Порту - онлайн-трансляція LIVE матчу Ліги чемпіонів Барселона - Порту - онлайн-трансляція LIVE матчу Ліги чемпіонів 1073
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 11396
Визначилось перші 10 команд-учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Визначилось перші 10 команд-учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 7480
Манчестер Сіті - Лейпциг - онлайн-трансляція LIVE матчу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті - Лейпциг - онлайн-трансляція LIVE матчу Ліги чемпіонів 1186
Рекомендуємо
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 4268
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 22061
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 308045
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 155795 7
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 25819 1
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 26780