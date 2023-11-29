Повний розклад матчів ЧС з гандболу серед жінок 2023 року

Джерело - Чемпіон.

З 29 листопада по 17 грудня на шести аренах у Норвегії, Данії та Швеції відбувається чемпіонат світу з гандболу серед жінок 2023 року.

У чемпіонаті світу з гандболу серед жінок 2023 року беруть участь 32 команди. На попередній стадії вони грають у 8 групах по 4 команди. Найкращі 3 команди у кожній групі проходять в основну стадію. Команди, які посіли 4-і місця у групах на попередній стадії, беруть участь у розіграші Президентського кубка та визначають володарів 25-32-го місця.

В основній стадії 24 команди грають у 4 групах по 6 команд у кожній. Кожна команда грає лише з командами, з якими не зустрічалася на стадії попереднього раунду. Очки команди за підсумками зустрічей попереднього раунду з командами, що вийшли до основного раунду, переносяться та йдуть у залік при підрахунку підсумків у цьому раунді.

Найкращі 2 команди у кожній групі основного раунду виходять до чвертьфіналу. У плей-оф команди, які виграли у чвертьфіналі, виходять у півфінал, а у півфіналі – у фінал.

Одна команда забезпечить собі місце на Олімпійських іграх-2024. Якщо чемпіоном світу 2023 року стане Франція чи країна, яка є континентальним чемпіоном, отримає квоту НОК наступної за рейтингом команди відповідного континентального кваліфікаційного змагання. На цей час путівки на Ігри в Парижі є в Анголи, Бразилії, Франції, Норвегії, Республіки Корея.

Склад груп

Група А (ігри у Гетеборзі, Швеція): Швеція, Хорватія, Китай, Сенегал

Група В (ігри у Гельсінгборзі, Швеція): Чорногорія, Угорщина, Камерун, Парагвай

Група С (ігри у Ставангері, Норвегія): Норвегія, Республіка Корея, Гренландія, Австрія

Група D (ігри у Ставангері, Норвегія): Франція, Словенія, Ангола, Ісландія

Група E (ігри у Хернінгу, Данія): Данія, Румунія, Сербія, Чилі

Група F (ігри у Хернінгу, Данія): Німеччина, Польща, Японія, Іран

Група G (ігри у Фредеріксхавні, Данія): Бразилія, Іспанія, Україна , Казахстан

, Казахстан Група H (ігри у Фредеріксхавні, Данія): Нідерланди, Чехія, Аргентина, Конго

Календар матчів

Попередній раунд

29 листопада, середа

19.00 - Група С. Республіка Корея – Австрія - 29:30

19.00 - Група G. Бразилія – Україна - 35:20

21.30 - Група С. Норвегія - Гренландія

21.30 - Група G. Іспанія – Казахстан

30 листопада, четвер

19.00 - Група B. Чорногорія – Камерун

19.00 - Група D. Словенія – Ісландія

19.00 - Група F. Німеччина – Японія

19.00 - Група H. Нідерланди – Аргентина

21.30 - Група B. Угорщина – Парагвай

21.30 - Група D. Франція – Ангола

21.30 - Група F. Польща – Іран

21.30 - Група H. Чехія – Конго

1 грудня, п'ятниця

19.00 - Група А. Хорватія – Сенегал

19.00 - Група Є. Румунія – Чилі

19.00 - Група С. Республіка Корея – Гренландія

19.00 - Група G. Казахстан – Бразилія

21.30 - Група А. Швеція – Китай

21.30 - Група Є. Данія – Сербія

21.30 - Група С. Австрія – Норвегія

21.30 - Група G. Іспанія – Україна

2 грудня, субота

16.30 - Група D. Словенія – Ангола

16.30 - Група H. Чехія – Аргентина

19.00 - Група B. Парагвай – Чорногорія

19.00 - Група D. Ісландія – Франція

19.00 - Група F. Іран – Німеччина

19.00 - Група H. Конго – Нідерланди

21.30 - Група В. Угорщина – Камерун

21.30 - Група F. Польща – Японія

3 грудня, неділя

16.30 - Група А. Хорватія – Китай

16.30 - Група G. Україна – Казахстан

– Казахстан 19.00 - Група А. Сенегал – Швеція

19.00 - Група С. Гренландія – Австрія

19.00 - Група Е. Румунія - Сербія

19.00 - Група G. Бразилія - ​​Іспанія

21.30 - Група С. Норвегія – Республіка Корея

21.30 - Група E. Чилі – Данія

4 грудня, понеділок

19.00 - Група B. Камерун – Парагвай

19.00 - Група D. Ангола – Ісландія

19.00 - Група F. Японія – Іран

19.00 - Група H. Аргентина – Конго

21.30 - Група B. Чорногорія – Угорщина

21.30 - Група F. Німеччина – Польща

21.30 - Група H. Нідерланди – Чехія

22.00 - Група D. Франція – Словенія

5 грудня, вівторок

19.00 - Група А. Китай – Сенегал

19.00 - Група Є. Сербія – Чилі

21.30 - Група А. Швеція – Хорватія

21.30 - Група Є. Данія – Румунія

Основний раунд

Група I

7 грудня, четвер

16.30 – А3 – В2

19.00 – В1 – А2

21.30 – А1 – В3

9 грудня, субота

16.30 – А2 – В3

19.00 – А3 – В1

21.30 – В2 – А1

11 грудня, понеділок

16.30 – В3 – А3

19.00 – В2 – А2

21.30 – В1 – А1

Група II

6 грудня, середа

16.30 – C3 – D2

19.00 – D1 – C2

21.30 – C1 – D3

8 грудня, п'ятниця

16.30 – C2 – D3

19.00 – C3 – D1

21.30 – D2 – C1

**10 грудня, неділя **

16.30 – D3 – C3

19.00 – D2 – C2

21.30 – D1 – C1

Група III

7 грудня, четвер

16.30 – E3 – F2

19.00 – F1 – E2

21.30 – E1 – F3

9 грудня, субота

16.30 – E2 – F3

19.00 – E3 – F1

21.30 – F2 – E1

11 грудня, понеділок

16.30 – F3 – E3

19.00 – F2 – E2

21.30 – F1 – E1

Група IV

6 грудня, середа

16.30 – G3 – H2

19.00 – G1 – H3

21.30 – H1 – G2

8 грудня, п'ятниця

16.30 – G2 – H3

19.00 – H2 – G1

21.30 – G3 – H1

10 грудня, неділя

13.00 – H3 – G3

15.15 – H2 – G2

17.30 – H1 – G1

Чвертьфінали

12 грудня, вівторок

18.30 – II1 – IV2

21.30 – IV1 – II2

13 грудня, середа

18.30 – І1 – ІІІ3

21.30 – III1 – I2

Півфінал

15 грудня, п'ятниця

18.30 - Переможець чвертьфіналу 1 – Переможець чвертьфіналу 3

21.30 - Переможець чвертьфіналу 2 – Переможець чвертьфіналу 4

Матч за 3 місце

17 грудня, неділя

17.00 - Той, хто програв у півфіналі 1 – Той, хто програв у півфіналі 2

Фінал

17 грудня, неділя