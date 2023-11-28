Українці дізналися своїх суперників на Чемпіонату світу з текболу

Джерело - Teqball Ukraine.
Відбулось жеребкування Чемпіонату світу з текболу у Бангкоку, Таїланд. На мундіалі візьме старт 4 українці, а медалі розігруватимуть у сінглах, двійках та мікстах.
Чоловічий одиночний розряд
Група А
- Олег Усиченко (Україна)
- Маркус Лока (Норвегія)
- Патрік Стейнхофер (Австрія)
Жіночий одиночний розряд
Група F
- Ірина Дубицька (Україна)
- Ханна Крістенсен (Данія)
- Мануела Паренте (Португалія)
Чоловічий парний розряд
Група G
- Усиченко/Шевчук (Україна)
- Бадар/Родман (Словаччина)
- Нурул Разак/Назірул Разак
- Нтоло/Гріффін (Камерун)
Жіночий парний розряд
Група G
- Дубицька/Терех (Україна)
- Летітіа/Ванесса (Камерун)
- Гарсія/Вілла (Іспанія)
- Том/Гремерс (Бельгія)
Змішаний розряд
Група F
- Терех/Шевчук (Україна)
- Алелаяві/Абед
- Грондал/Смалас (Норвегія)
- Вонгкхамчан/Деяроен (Таїланд)
- Еркінбеков/Алмазбекова (Киргизстан)
Турнір проходитиме з 29 листопада до 3 грудня.
Для нас цей ЧС є 4-м в історії. Найкращі результати - це вихід до 1/4 фіналу (у 2021-му - чоловічий сінгл, та чоловіча двійка, у 2022-му - чоловіча двійка Шевчук/Усиченко)
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Текбол — це ігровий вид спорту з м'ячем, у який грають на вигнутому столі, поєднуючи в собі елементи сепак такра та настільного тенісу. Гравці б'ють по м'ячу вперед і назад будь-якою частиною тіла, крім рук і кистей. Можна грати між двома гравцями як одиночну гру або між чотирма гравцями у парну гру.