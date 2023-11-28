Українці дізналися своїх суперників на Чемпіонату світу з текболу

Турнір розпочнеться у середу, 29 листопада

Джерело - Teqball Ukraine.

Відбулось жеребкування Чемпіонату світу з текболу у Бангкоку, Таїланд. На мундіалі візьме старт 4 українці, а медалі розігруватимуть у сінглах, двійках та мікстах.

Чоловічий одиночний розряд

Група А

Олег Усиченко ( Україна )

) Маркус Лока (Норвегія)

Патрік Стейнхофер (Австрія)

Жіночий одиночний розряд

Група F

Ірина Дубицька ( Україна )

) Ханна Крістенсен (Данія)

Мануела Паренте (Португалія)

Чоловічий парний розряд

Група G

Усиченко/Шевчук ( Україна )

) Бадар/Родман (Словаччина)

Нурул Разак/Назірул Разак

Нтоло/Гріффін (Камерун)

Жіночий парний розряд

Група G

Дубицька/Терех ( Україна )

) Летітіа/Ванесса (Камерун)

Гарсія/Вілла (Іспанія)

Том/Гремерс (Бельгія)

Змішаний розряд

Група F

Терех/Шевчук ( Україна )

) Алелаяві/Абед

Грондал/Смалас (Норвегія)

Вонгкхамчан/Деяроен (Таїланд)

Еркінбеков/Алмазбекова (Киргизстан)

Турнір проходитиме з 29 листопада до 3 грудня.

Для нас цей ЧС є 4-м в історії. Найкращі результати - це вихід до 1/4 фіналу (у 2021-му - чоловічий сінгл, та чоловіча двійка, у 2022-му - чоловіча двійка Шевчук/Усиченко)

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Текбол — це ігровий вид спорту з м'ячем, у який грають на вигнутому столі, поєднуючи в собі елементи сепак такра та настільного тенісу. Гравці б'ють по м'ячу вперед і назад будь-якою частиною тіла, крім рук і кистей. Можна грати між двома гравцями як одиночну гру або між чотирма гравцями у парну гру.