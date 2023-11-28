Головне
Шахтар - Антверпен: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:46 2963
Ястремська розгромила Макарову на старті турніру в Андоррі
Сьогодні 17:25 136
Позачерговий Конгрес УАФ відбудеться 25 січня
Сьогодні 16:39 151
Шахтар - Антверпен: онлайн-трансляція
Сьогодні 16:33 1464
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 14:59 9955
Шахтар - Антверпен: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 14:52 1520
Інстаграм Мудрика. Допоміг стати йому відомим на увесь світ, проте може зіграти з ним злий жарт
Сьогодні 14:00 1291 1
Гравці Реала незадоволені рішенням Анчелотті щодо Луніна
Сьогодні 12:15 674
Визначилась потенційна дата бою Ломаченко - Камбосос
Сьогодні 10:40 372
Довбик ризикує пропустити матч із Валенсією
Сьогодні 10:23 371
Прямі трансляції

Українці дізналися своїх суперників на Чемпіонату світу з текболу

Турнір розпочнеться у середу, 29 листопада
Сьогодні 17:02 205 0
Українці дізналися своїх суперників на Чемпіонату світу з текболу

Джерело - Teqball Ukraine.

Відбулось жеребкування Чемпіонату світу з текболу у Бангкоку, Таїланд. На мундіалі візьме старт 4 українці, а медалі розігруватимуть у сінглах, двійках та мікстах.

Чоловічий одиночний розряд

Група А

  • Олег Усиченко (Україна)
  • Маркус Лока (Норвегія)
  • Патрік Стейнхофер (Австрія)

Жіночий одиночний розряд

Група F

  • Ірина Дубицька (Україна)
  • Ханна Крістенсен (Данія)
  • Мануела Паренте (Португалія)

Чоловічий парний розряд

Група G

  • Усиченко/Шевчук (Україна)
  • Бадар/Родман (Словаччина)
  • Нурул Разак/Назірул Разак
  • Нтоло/Гріффін (Камерун)

Жіночий парний розряд

Група G

  • Дубицька/Терех (Україна)
  • Летітіа/Ванесса (Камерун)
  • Гарсія/Вілла (Іспанія)
  • Том/Гремерс (Бельгія)

Змішаний розряд

Група F

  • Терех/Шевчук (Україна)
  • Алелаяві/Абед
  • Грондал/Смалас (Норвегія)
  • Вонгкхамчан/Деяроен (Таїланд)
  • Еркінбеков/Алмазбекова (Киргизстан)

Турнір проходитиме з 29 листопада до 3 грудня.

Для нас цей ЧС є 4-м в історії. Найкращі результати - це вихід до 1/4 фіналу (у 2021-му - чоловічий сінгл, та чоловіча двійка, у 2022-му - чоловіча двійка Шевчук/Усиченко)

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений TEQBALL (@teqball)

Текбол — це ігровий вид спорту з м'ячем, у який грають на вигнутому столі, поєднуючи в собі елементи сепак такра та настільного тенісу. Гравці б'ють по м'ячу вперед і назад будь-якою частиною тіла, крім рук і кистей. Можна грати між двома гравцями як одиночну гру або між чотирма гравцями у парну гру.

Коментарі ()
Популярне зараз
Історія дня: Роналду відмовив суддю призначати пенальті у ворота суперника Історія дня: Роналду відмовив суддю призначати пенальті у ворота суперника 1703
Матч з Антверпеном – ключовий: за яких умов Шахтар може вийти до плей-оф Ліги чемпіонів Матч з Антверпеном – ключовий: за яких умов Шахтар може вийти до плей-оф Ліги чемпіонів 6983
Циганков технічним ударом в один дотик відкрив рахунок у матчі Ла Ліги проти Атлетика Циганков технічним ударом в один дотик відкрив рахунок у матчі Ла Ліги проти Атлетика 2952
Мілевський оригінально привітав Яремчука з днем народження, згадавши його низьку результативність Мілевський оригінально привітав Яремчука з днем народження, згадавши його низьку результативність 5264
Шахтар - Антверпен: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів Шахтар - Антверпен: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів 2963
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 9955
Рекомендуємо
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 43288 1
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 37160
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 123025
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 110076 4
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 69420
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 17620 6