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Мак-Грегор: В Ірландії відбудуться зміни, запам'ятайте мої слова

Сьогодні 10:52 216 0
Мак-Грегор: В Ірландії відбудуться зміни, запам'ятайте мої слова
Фото: Getty Images

У Дубліні почалися заворушення після того, як невідомий напав з ножем на виховательку з дітьми біля однієї з початкових шкіл.

Цю подію прокоментував колишній чемпіон UFC Конор Мак-Грегор прокоментував

Попередньо, це був алжирський мігрант, хоча поліція не розголошує особисті дані затриманого з міркувань безпеки.

"Ірландія, ми у стані війни. Невинні діти безжально порізані психічно хворим негромадянином у Дубліні. Серед нас, в Ірландії, існує серйозна небезпека, якої тут ніколи не повинно було бути, при цьому не було зроблено жодних дій, щоб підтримати громадськість у будь-який спосіб. Я не виправдовую вчорашні заворушення. Я не схвалюю жодних нападів на наших рятувальників при виконанні ними своїх обов'язків. Я не схвалюю мародерство і пошкодження магазинів. Події минулої ночі не допомогли вирішити проблеми, з якими ми стикаємося.

Однак я розумію розчарування, і я розумію, що необхідно вжити заходів для забезпечення необхідних змін. І якнайшвидше. В Ірландії відбудуться зміни, запам'ятайте мої слова. Зміни, яких ми потребуємо. Вбито Ешлінг Мерфі. Двоє чоловіків зі Слайго обезголовлені. Це – не майбутнє Ірландії. Якщо вони не почнуть діяти найближчим часом для забезпечення безпеки Ірландії, це зроблю я", — написав Мак-Грегор.

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