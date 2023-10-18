Мак-Грегор викликав на бій Мейвезера

Джерело - Чемпіон.
Ексчемпіон UFC Конор Мак-Грегор планує провести реванш з колишнім чемпіоном світу у 5 дивізіонах Флойдом Мейвезером
Про це розповів сам боєць у Twitter.
"Це був один із найбільших виступів у професійному боксі. Я потрапляв по Флойду частіше, ніж Канело. Із задоволенням провів би ще один бій", - написав Мак-Грегор.
Мак-Грегор та Мейвезер провели перший боксерський бій у серпні 2017 року. Тоді Флойд переміг технічним нокаутом у 10-му раунді.
Раніше повідомлялося, що Мейвезер та Мак-Грегор близькі до підписання контракту про реванш.