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Мак-Грегор викликав на бій Мейвезера

Мак-Грегор прокоментував другий бій проти Мейвезера
Сьогодні 11:30 266 0
Мак-Грегор викликав на бій Мейвезера
Фото - gettyimages
#Конор Мак-Грегор, #Флойд Мейвезер

Джерело - Чемпіон.

Ексчемпіон UFC Конор Мак-Грегор планує провести реванш з колишнім чемпіоном світу у 5 дивізіонах Флойдом Мейвезером

Про це розповів сам боєць у Twitter.

"Це був один із найбільших виступів у професійному боксі. Я потрапляв по Флойду частіше, ніж Канело. Із задоволенням провів би ще один бій", - написав Мак-Грегор.

Мак-Грегор та Мейвезер провели перший боксерський бій у серпні 2017 року. Тоді Флойд переміг технічним нокаутом у 10-му раунді.

Раніше повідомлялося, що Мейвезер та Мак-Грегор близькі до підписання контракту про реванш.

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