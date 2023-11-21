Чоловіча збірна України дізналася суперника у плей-оф кваліфікації ЧС-2025

Джерело - sport.ua.
Чоловіча збірна України з гандболу отримала першого суперника у плей-оф кваліфікації чемпіонату світу 2025 року.
Про це повідомляє пресслужба федерації гандболу України.
У першому раунді плей-оф українська команда зіграє проти збірної Естонії. Перша зустріч відбудеться 13/14 березня, а повторна - 16/17 березня 2024 року.
Чотири переможці першого раунду пройдуть у завершальний, другий раунд плей-оф, де до них приєднаються учасники Євро-2024, що відбудеться у січні. Матчі другого раунду пройдуть у травні 2024 року і за їхніми тогами буде визначено учасників фінальної частини ЧС-2025.
Раніше тренерський штаб жіночої збірної України з гандболу визначив склад команди для підготовки до чемпіонату світу 2023 року.