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Чоловіча збірна України дізналася суперника у плей-оф кваліфікації ЧС-2025

Збірна України зіграє з Естонією
Сьогодні 17:40 139 0
Чоловіча збірна України дізналася суперника у плей-оф кваліфікації ЧС-2025

Джерело - sport.ua.

Чоловіча збірна України з гандболу отримала першого суперника у плей-оф кваліфікації чемпіонату світу 2025 року.

Про це повідомляє пресслужба федерації гандболу України.

У першому раунді плей-оф українська команда зіграє проти збірної Естонії. Перша зустріч відбудеться 13/14 березня, а повторна - 16/17 березня 2024 року.

Чотири переможці першого раунду пройдуть у завершальний, другий раунд плей-оф, де до них приєднаються учасники Євро-2024, що відбудеться у січні. Матчі другого раунду пройдуть у травні 2024 року і за їхніми тогами буде визначено учасників фінальної частини ЧС-2025.

Раніше тренерський штаб жіночої збірної України з гандболу визначив склад команди для підготовки до чемпіонату світу 2023 року.

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