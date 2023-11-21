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Збірна України назвала склад для підготовки до ЧС-2023

Сьогодні 15:38 139 0
Збірна України назвала склад для підготовки до ЧС-2023

Джерело - handball.net.ua.

Тренерський штаб жіночої збірної України з гандболу визначив склад команди для підготовки до чемпіонату світу 2023 року.

Про це повідомляє ФГУ.

Усього штаб Віталія Андронова викликав на збір 20 гандболісток:

Воротарі: Юдіт Балог (Вашаш, Угорщина), Марія Гладун (Локомотива, Хорватія), Вікторія Салтанюк (Кобіжці, Польща)

Центральні: Мар'яна Маркевич (Галичанка), Тамара Смбатян (Альба Фехервар, Угорщина)

Напівсередні: Каріна Соскида (Ювента, Словаччина), Юлія Андрійчук (Дакія, Румунія), Тетяна Поляк (Галичанка), Анастасія Оржахівська, Анастасія Пархоменко (обидві – Спартак-ШВСМ), Євгенія Когуч (Ювента, Словаччина).

Крайні: Аліса Петрів (Карпати), Марина Коновалова, Олеся Дяченко, Мілана Шукаль, Катерина Козак (усі – Галичанка)

Лінійні: Ірина Прокоп'як (Галичанка), Анастасія Мелекесцева (Кобежіце, Польща), Адріана Науменко (Залеу, Румунія), Карина Колодюк (Карпати).

Нагадаємо, збірна України на попередній груповій стадії чемпіонату світу зіграє проти збірних Бразилії, Іспанії та Казахстану. Три команди з квартету вийдуть до основного групового раунду. 

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