PFL придбала Bellator

Наступного року відбудуться поєдинки між найсильнішими бійцями з обох організацій

PFL офіційно закрила угоду щодо придбання Bellator.

Про це повідомляє MMA Fighting.

Наразі Bellator продовжуватиме працювати як промоушен в рамках системи PFL під назвою Bellator International Champions Series. Серія Bellator включатиме вісім івентів на рік, кожний з яких матиме два титульні бої.

Бійці Bellator, які зараз мають контракт із промоушеном, зможуть брати участь в турнірах PFL.

Засновник PFL Донн Девіс також заявив, що у 2024 році відбудеться мега-івент, в якому чемпіони PFL будуть протистояти чемпіонам Bellator.

Нагадаємо, днями українець Ярослав Амосов програв ямайському бійцю Джейсону Джексону та втратив титул чемпіона Bellator у напівсередній вазі.