PFL придбала Bellator

Джерело - mmafighting.com.
PFL офіційно закрила угоду щодо придбання Bellator.
Про це повідомляє MMA Fighting.
Наразі Bellator продовжуватиме працювати як промоушен в рамках системи PFL під назвою Bellator International Champions Series. Серія Bellator включатиме вісім івентів на рік, кожний з яких матиме два титульні бої.
Бійці Bellator, які зараз мають контракт із промоушеном, зможуть брати участь в турнірах PFL.
Засновник PFL Донн Девіс також заявив, що у 2024 році відбудеться мега-івент, в якому чемпіони PFL будуть протистояти чемпіонам Bellator.
Нагадаємо, днями українець Ярослав Амосов програв ямайському бійцю Джейсону Джексону та втратив титул чемпіона Bellator у напівсередній вазі.