Амосов програв Джексону чемпіонський пояс Bellator

Український боєць змішаних єдиноборств Ярослав Амосов (27-1) програв чемпіонський поєдинок у напівсередній вазі ямайцю Джейсону Джексону (16-4).

Головний поєдинок Bellator 301 завершився достроково в 3 раунді. Претендент мав перевагу протягом усієї дистанції бою, якісно тримав стійку та завершив бій потужними ударами.

