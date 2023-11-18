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Амосов програв Джексону чемпіонський пояс Bellator

Українець зазнав першої поразки в 28 боях
Сьогодні 07:31 694 0
Амосов програв Джексону чемпіонський пояс Bellator

Джерело - Чемпіон.

Український боєць змішаних єдиноборств Ярослав Амосов (27-1) програв чемпіонський поєдинок у напівсередній вазі ямайцю Джейсону Джексону (16-4).

Головний поєдинок Bellator 301 завершився достроково в 3 раунді. Претендент мав перевагу протягом усієї дистанції бою, якісно тримав стійку та завершив бій потужними ударами.

Таким чином українець зазнав першої поразки в октагоні та втратив свій чемпіонський пояс.

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